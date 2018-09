Un texte de Lyssia Baldini

GRANDE RÉGION D'EDMONTON

Edmonton chante

C'est le retour du festival Edmonton chante et il part en tournée dans la région de la capitale. Le festival de la chanson francophone parcourt cinq localités : la Garnison d'Edmonton, Beaumont, Spruce Grove, Fort Saskatchewan et Sherwood Park.

Le vendredi 14 septembre, ce sont les artistes Ariane Mahrÿke Lemire et Jason Kodie qui présenteront un spectacle intime au centre de ressources pour les familles millitaires, à la Garnison. Les deux musiciens seront côtes à côtes et partageront leurs chansons et les anecdotes qui auront servies à leur création.

Ariane Mahrÿke Lemire en test de son à Saint-Élie-de-Caxton, au Québec Photo : Allan Hurd

Ariane Mahrÿke Lemire présentera également deux ateliers, de 45 minutes, d'arts visuels et musique pour tous les âges. Les ateliers ont comme but de développer le lien entre ce que nous entendons et les images qui nous viennent à l'esprit.

Dans les autres localités, c'est Paul Cournoyer qui accompagnera Ariane Mahrÿke Lemire. Cette dernière revisitera ses chansons en préparation de son nouveau spectacle, en grande première au Aviary, le 25 octobre prochain.

Paul Cournoyer Photo : Stéphane Lavoie

Paul Cournoyer présentera quant à lui des chansons de son nouvel album qui sera lancé un peu plus tard cet automne.

Tous les concerts sont gratuits et ont lieu du 14 au 21 septembre.

EDMONTON

Die-Nasty : SOAP-A-THON

C'est la 26e année du spectacle d'improvisation style roman feuilleton Die-Nasty. Pour célébrer, la troupe organise un marathon : 50 heures d'improvisation en continu et sans interruption!

Du théâtre d'improvisation pendant 50 heures sans interruption! Photo : Courtoisie Théâtre Varscona

L'histoire proposée raconte les célébrations de l'anniversaire de l'arrière-grand-mère Bun-Bun, qui deviendra la personne la plus âgée au monde! C'est la plus grande cérémonie familiale et personne ne peut la manquer!

Et pourquoi ne pas célébrer l'événement dans un parc où il y a des dinosaures vivants!

Die-Nasty Photo : Courtoisie Théâtre Varscona

Sur scène, il y aura plus d'une quinzaine de comédiens qui vous tiendront en haleine pendant deux jours complets!

Die-Nasty : Soap-A-Thon se déroule au théâtre Varscona, du vendredi 14 septembre à 19 h jusqu'au dimanche 16 septembre à 21 h.

Festival Kaleido

C'est le retour du festival Kaleido qui se déroule toute la fin de semaine à Edmonton, une belle occasion pour célébrer les arts!

Festival Kaleido 2015 Photo : Arts on the Ave

Le festival qui s'adresse à toute la famille, fait rayonner un environnement propice à la création artistique et en faire vivre l'expression.

Festival Kaleido 2015 Photo : Arts on the Ave

De nombreux artistes de toutes les disciplines vont se succéder sur les différentes scènes.

Le festival dont les plaques tournantes sont le centre des arts Nina Haggerty et le Carrot cafe est l'initiative de l'organisme Arts on Ave.

Festival Kaleido 2015 Photo : Arts on the Ave

Le festival Kaleido se déploie à compter du vendredi 14 jusqu'au dimanche 16 septembre sur la 118e Avenue à Edmonton, entre les 90e et 95e Rues.

BANFF

A Night at the Festival : World Tour Program 2

Venez explorer des beautés naturelles, découvrez des passionnés de nature et de sports extrêmes dans cette série de courts et moyens métrages présentée au Centre de Banff pour les arts et la création.

Les cinq films présentés ont gagné des prix lors de la tournée mondiale du festival du film de montagne de Banff 2017.

Pedal : La cycliste Hera van Willick, qui traverse 43 pays en vélo, partage ses expériences et apprentissages tout au long de son parcours.

Mammoth : Dans une région éloignée au nord de la Russie, un scientifique et son fils tentent de recréer l'ère artique. Ils appellent leur expérience un parc Pleistocene, soit un endroit et un climat parfait pour ressusciter les mammouths.

Planet Earth II - Mountain Ibex : Seulement certains animaux sont équipés pour survivre dans les plus hautes montagnes au monde. Découvrez le bouquetin qui grimpe et survit dans les plus hauts sommets.

La Casita Wip : Deux jeunes filles de l'Équateur rêvent de construire une piste à obstacles pour leur vélo tout-terrain, dans leur cour arrière. Elles y parviennent.

Breaking 60 - Challenging the Impossible : Suivez les espoirs qu'ont quatre joggeurs : courir sur une distance de 298 km, àplus de 14 000 mètres d'élévation, autour de Hong Kong, pendant plus de 60 heures!

Des projections qui vous couperont le souffle! Elles ont lieu le samedi 15 septembre soit à 13 h ou à 19 h, au Centre de Banff pour les arts et la création.



CALGARY

Une soirée avec les Beatles

Que diriez-vous avoir la chance d'entendre un concert des Bealtes accompagnés d'un orchestre symphonique?

Revivez les grands succès du quatuor représenté par nulle autre que les membres de la troupe de Broadway, Beatlemania.

Les Beatles seront à l'honneur au Arts Commons Photo : Courtoisie Orchestre Philharmonic

La tournée appelée Classical Mystery Tour est composée de chanteurs musiciens : Jim Owen (John Lennon) à la guitare rythmique et au piano; Tony Kishman (Paul McCartney) à la basse et au piano; Tom Teeley (George Harrison) à la guitare solo; et Chris Camilleri (Ringo Starr) aux percussions.

Le quatuor, qui est accompagné d'un orchestre symphonique, présentera 30 des plus grands succès des Beatles.

Les spectacles ont lieu le vendredi 14 et le samedi 15 septembre à 19 h 30 à la salle Jack Singer, au Arts Commons.