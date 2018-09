Un texte de Romain Schué

« Nous sommes favorables au retour du baseball, bien sûr », indique le candidat péquiste Nicolas Marceau.

« Vive le retour du baseball à Montréal », avait quant à lui clamé François Legault mardi, à Trois-Rivières, en recevant de la part d’un citoyen une balle signée par l'ex-vedette des Expos Vladimir Guerrero.

Fervent supporteur lui aussi de la venue d’une équipe professionnelle dans la métropole, le ministre des Finances sortant du gouvernement Couillard, Carlos Leitao, assure cependant que le gouvernement québécois « ne sera jamais propriétaire » d’un nouveau stade.

Selon ce dernier, la donne est claire : un consortium privé doit au préalable présenter « un plan sérieux » et avoir l’assurance d’obtenir l’arrivée d’une équipe professionnelle.

« On ne fera pas le "build it and they will come" », précise Carlos Leitao, en référence au Centre Vidéotron, construit à Québec avec des finances publiques, dans l’espoir d’accueillir une formation de la Ligue nationale de hockey.

Un prochain gouvernement, quel que soit le parti, ne doit pas non plus se mêler d’un éventuel rachat d’une équipe professionnelle, précise également Carlos Leitao.

« Pas un sou » pour QS

La CAQ et le PQ soutiennent cette position. Pour ces trois partis, ce sera au privé de s’acquitter de la majorité du financement.

« On souhaite que le secteur privé initie et bâtisse un montage qui a du bon sens » pour un édifice qui « doit être très largement financé par le secteur privé », détaille Nicolas Marceau.

En revanche, Québec solidaire est contre tout financement public. « On ne mettra pas un sou dans le retour d’une équipe de baseball à Montréal », soutient Stéphanie Guevremont, porte-parole du parti.

QS est en revanche favorable à des investissements pour remettre à neuf le stade olympique, afin d’accueillir notamment la Coupe du monde de soccer en 2026, qui sera coorganisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Polémique à Montréal

Le retour d’une équipe de baseball à Montréal est le projet d'un groupe d’investisseurs conduit par les hommes d’affaires Stephen Bronfman et Mitch Garber.

Le montage financier de ce stade qui pourrait voir le jour au bassin Peel, dans le quartier de Griffintown, a fait l’objet d’une vive polémique au cours de la dernière campagne électorale à Montréal.

Alors que l’ancien maire Denis Coderre avait ouvert la porte à un financement municipal, son adversaire, Valérie Plante, s’était fermement opposée à mettre de l’argent public sans consulter les citoyens. Elle avait demandé qu'un référendum soit tenu sur ce sujet.

Devenue mairesse de Montréal, Valérie Plante a, depuis, adouci le ton avec les initiateurs de ce projet. Ces derniers ont affirmé ne pas vouloir demander une somme d’argent à la Ville. À la suite d’une rencontre à l’hôtel de ville, la mairesse Plante s’est même dite prête à « travailler » avec ce groupe d’investisseurs.