Un texte de Julien Lecacheur

Les joueurs des Islanders enchaînent les exercices sur la glace sous les yeux de leur entraîneur-chef, Jim Hulton. Le rythme est effréné. La rigueur et l'abnégation se lisent sur le visage des jeunes hockeyeurs.

Le camp d'entraînement tire à sa fin et les automatismes sont plus présents, mais la nervosité, la tension et l'excitation du début de la saison se font aussi ressentir. Guy Girouard, l'entraîneur adjoint, l'assure : tout le monde a hâte de jouer ce premier match.

On est heureux d'être rendu là. Il reste encore quelques jours avant le début, mais je pense que les joueurs sont prêts. Guy Girouard, entraîneur adjoint, Islanders de Charlottetown

Guy Girouard, l'entraîneur adjoint des Islanders de Charlottetown a hâte que la saison commence. Photo : Julien Lecacheur

Joueurs et entraîneurs n'ont qu'un seul objectif en tête : gagner la coupe du président.

Notre objectif, c'est de tout gagner cette année et je pense que l'on s'enligne pour cela , souligne Brendon Clavelle.

On a tous le regard tourné vers la coupe , renchérit Keith Getson. L'attaquant qui entamera sa cinquième et dernière saison avec l'équipe insulaire est déterminé à finir son parcours chez les jeunes avec un titre.

Mais pour cela, les Islanders devront enfin dépasser le cap des demi-finales. Les insulaires restent sur deux défaites consécutives à ce stade de la compétition contre l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Le goût amer de cette défaite au septième match est toujours dans la tête des joueurs selon Guy Girouard, « les vétérans parlent encore du goût amer de cette défaite de l'an dernier ». Une défaite qui a laissé des traces, mais qui aujourd'hui, donne des ailes aux joueurs.

Ces deux défaites en demi-finale nous ont apporté l'expérience qui nous manquait. Cela nous permettra d'aller plus loin. Keith Getson, attaquant, Islanders de Charlottetown

Keith Getson jouera sa 5ème et dernière saison avec les Islanders de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Les Islanders parmi les favoris ?

Cataloguée comme l'une des plus mauvaises équipes l'an dernier par les spécialistes, les Islanders de Charlottetown ont déjoué tous les pronostiques.

Si cette année, son statut change, sa mentalité est toujours la même selon Matthew Welsh, « Nous allons toujours être la même équipe avec le même style de jeu. Nous allons continuer de travailler fort et encore plus fort ».

Matthew Welsh sera une nouvelle fois le gardien cette saison partant pour les Islanders de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Afin de réussir leur objectif et de tenter de terminer en tête de leur division, les insulaires compteront sur leurs vétérans dont Keith Getson (63 points en 86 matchs l'an dernier), Derek Gentile (77 points en 85 matchs) ou encore Nikita Alexandrov (48 points en 84 matchs).

Ils s'appuieront aussi sur l'un des meilleurs gardiens de la ligue, Mattew Welsh. Le jeune gardien, ignoré lors du dernier repêchage dans la Ligue nationale de hockey a néanmoins passé l'été avec Équipe Canada Junior. Un honneur pour celui qui a affiché un taux d'arrêts de 91,8 % lors des séries éliminatoires.

Aujourd'hui, il s'estime encore meilleur que l'an passé. « Je suis définitivement devenu un meilleur gardien, et j'ai particulièrement hâte de le montrer cette saison, » clame-t-il.

Matthew Welsh estime être devenu un meilleur gardien. Il a hâte de le montrer cette saison. Photo : Julien Lecacheur

Une interrogation en défense

Une variable inconnue demeure néanmoins : la défense.

Actuellement, les vétérans Pierre-Olivier Joseph et Hunter Drew sont respectivement avec les Coyotes de l'Arizona et les Ducks d'Anaheim pour leurs camps d'entraînements. Si le personnel d'entraîneur estime que ces deux joueurs ont de bonnes chances de revenir en octobre, un risque persiste. S'ils ne sont pas de retour, toute la saison pourrait être différente.

C'est certain que cela nous donnerait un peu de difficultés si ces deux joueurs, qui font partie des meilleurs défenseurs de la ligue ne revenaient pas. Guy Girouard, entraîneur adjoint, Islanders de Charlottetown

Malgré tout, pas question de paniquer. Au contraire, Matthew Welsh préfère positiver, « on ne va pas rester assis à attendre leur retour. Nous devons travailler plus dur pour combler leur absence. Après, bien sûr que nous souhaitons leur retour, car ils contribuent à nos succès. »

Lukas Cormier, au centre et Alexander Dersch à droite, formeront la relève en défense pour les Islanders de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Les Islanders de Charlottetown fondent aussi de gros espoirs sur Lukas Cormier et Alexander Dersch, deux jeunes repêchés au cours de l'été.

À 16 ans, Lukas Cormier, originaire de Sainte-Marie-du-Kent, reste sur une excellente saison dans le midget AAA. Il a amassé 58 points en 43 parties avec les Fylers de Moncton. De son côté, Alexander Dersh a été réclamé en Allemagne. À 18 ans, ce gaillard de 1,90 m pour 78 kilos impressionne pour son physique.

Ce mélange entre la jeunesse et l'expérience pourrait permettre aux Islanders d'écrire un nouveau chapitre de leur jeune histoire en mai prochain.