L'Abitibi-Témiscamingue est l'une des trois régions au Québec où ce service demeure inexistant.



La candidate d'Abitibi-Est pour Québec solidaire, Lyne Cyr, veut s'attaquer à cet enjeu.



« C'est pour permettre à des femmes d'accoucher de façon naturelle, d'être accompagnées par une sage-femme, au lieu d'être dans une chambre d'hôpital, puis entouré de toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement reposantes », explique-t-elle.

C'est une démarche d'accouchement plus naturelle, axée sur l'intériorité, la paix, le calme et la famille. C'est un événement important pour beaucoup de femmes et elles veulent le vivre de façon plus qualitative. Lyne Cyr