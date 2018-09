Un texte d'Alain Labelle



L’astrophysicien Anthony Del Genio et ses collègues de l’Institut Goddard d’études spatiales, aux États-Unis, ont réalisé les premières simulations climatiques tridimensionnelles de la planète, des modèles semblables à ceux utilisés pour étudier les changements climatiques sur Terre.

Ils estiment que Proxima b abriterait une plus grande surface d’eau liquide que ce que l'on pensait jusqu'ici. C’est que la température de cette eau pourrait être plus froide que ce qui était estimé, en raison de la circulation océanique, des écarts de température et de la salinité de l’eau qui abaisse son point de congélation.

Représentation artistique de l'exoplanète Proxima B Photo : ESO/M. Kornmesser

La principale information qui ressort de nos simulations est qu'il y a de bonnes chances que la planète soit habitable. Anthony Del Genio, Institut Goddard

Il faut savoir qu’une planète est considérée comme habitable lorsqu’elle se trouve à une distance de son étoile qui lui permet de recevoir suffisamment de lumière pour maintenir sa surface – ou une partie de sa surface – au-dessus de la température de gel de l'eau.

Proxima b en 8 points : elle a été découverte en août 2016;

c’est une planète rocheuse, comme la Terre;

sa masse est légèrement supérieure à celle de notre planète;

elle orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Système solaire;

son étoile Proxima du Centaure, une naine rouge, est moins brillante que le Soleil;

elle se trouve à une distance de 0,05 unité astronomique de son étoile;

c'est 20 fois plus près que la Terre ne l'est du Soleil;

elle est plus proche de son étoile que Mercure l’est du Soleil.

Comparaison de la grosseur de la Terre et de Proxima b Photo : ESO/P. Horálek

Comme elle se trouve très proche de son étoile, il est probable qu'elle lui présente toujours la même face en raison des forces gravitationnelles, un peu comme la Lune montre toujours le même côté à la Terre.

Représentation artistique d'une exoplanète comme Proxima b possédant un anneau d'habitabilité entre un côté sombre et éclairé. Photo : Wikipedia

En 2016, d’autres modélisations informatiques tendaient à montrer que la composition chimique de son atmosphère ressemblait à celle de la Terre, et qu'elle possédait une atmosphère primitive constituée d'azote et de gaz carbonique.

Ces travaux montraient que l'hémisphère de l'exoplanète faisant face à son étoile pourrait être très chaud, tandis qu'un océan gelé se trouverait dans l’hémisphère faisant face à l'espace. Ainsi, seul un cercle d’eau chaude pourrait y exister.

Toutefois, les simulations actuelles, plus complètes que les précédentes, laissent à penser qu’un océan beaucoup plus dynamique s’y trouverait et serait capable de transférer efficacement la chaleur d'un côté à l'autre de l'exoplanète.

Même si le côté sombre ne voit jamais la lumière, il y existerait quand même une bande d'eau liquide, qui se maintiendrait autour de la région équatoriale. Anthony Del Genio

Le détail de cette étude est publié dans le journal Astrobiology (en anglais).

Le saviez-vous? Pas moins de 3823 exoplanètes ont été officiellement détectées dans plus de 2860 systèmes planétaires.

Plus de 5000 exoplanètes supplémentaires sont actuellement en attente de confirmation.

Selon les estimations les plus récentes, il y aurait jusqu'à 700 millions de milliards de planètes rocheuses seulement dans l'Univers observable.

En raison de sa proximité, l'objet céleste pourrait devenir la première planète hors de notre Système solaire à recevoir la visite d'une sonde humaine.

Des percées technologiques devront cependant être réalisées pour qu'on y arrive, puisqu’une sonde utilisant la technologie actuelle prendrait des milliers d'années pour y parvenir.

Proxima b se trouve quand même à plus de 40 000 milliards de kilomètres de la Terre.