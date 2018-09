Un texte de Karl-Philip Vallée

La conférence, sorte de grand-messe des adeptes de la marque californienne, se tiendra au Steve Jobs Theater, l’amphithéâtre du nouveau campus d’Apple à Cupertino.

Les modèles de son fameux téléphone intelligent reprendraient cette année le design de l’iPhone X présenté l’an dernier.

L’iPhone XS, le modèle standard, serait assez similaire à celui de l’an passé, mais devrait être équipé d’un processeur plus puissant et d’un appareil photo de meilleure qualité.

Le deuxième téléphone devrait quant à lui être une version de luxe un peu plus grande que l’iPhone XS. Apple pourrait rebaptiser son modèle haut de gamme cette année en abandonnant le suffixe « Plus » au profit du mot « Max ».

Enfin, on s’attend à ce que l’entreprise californienne dévoile un modèle d’entrée de gamme, lui aussi inspiré de l’iPhone X, mais offert à un prix plus abordable.

Tous ces téléphones seraient équipés d’un système de reconnaissance faciale et d’un grand écran occupant toute sa surface avant (à l’exception de la bande réservée aux capteurs au sommet de l’écran). Cela signifie que le bouton principal disparaîtrait de toute la ligne des nouveaux iPhone.

À surveiller : l’Apple Watch

Pour Alexis Cornellier, spécialiste des produits Apple à Royal Photo, il ne faudrait toutefois pas oublier l’Apple Watch, qui pourrait être le produit présentant le plus d’innovations cette année.

« Elle est déjà capable de détecter des crises cardiaques et des problèmes d’arythmie, mais avec les logiciels et les capteurs nécessaires, elle pourrait détecter l’apnée du sommeil et même le diabète, estime-t-il. Si Apple arrive à y mettre un capteur de glycémie en temps réel, c’est toute l’industrie de la bandelette de glycémie qui pourrait disparaître. »

Le retour de l'AirPower?

L’an dernier, Apple a annoncé une borne de recharge sans contact compatible avec plusieurs de ses appareils mobiles. On en a très peu entendu parler depuis et elle n’a toujours pas été commercialisée. Cette année sera-t-elle la bonne?

Mac et iPad, les grands oubliés

Peu de rumeurs ont filtré au sujet de nouveaux ordinateurs Mac, ce qui ne signifie pas pour autant qu’Apple ne nous réserve pas de surprise. On pourrait notamment avoir quelques nouvelles du futur Mac Pro, qui doit sortir en 2019, bien que la plupart des détails à son sujet sont déjà connus.

Même chose du côté de l’iPad, qui a peu retenu l’attention ces derniers mois. Tim Cook aurait-il un moment « Une dernière chose… » dans sa manche, comme son prédécesseur Steve Jobs avait l’habitude de le faire pour surprendre la planète techno?

Nous le saurons aux alentours de 13 h (HAE), lorsque la conférence commencera.