Luc Fortin, candidat du Parti libéral du Québec

Luc Fortin, candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Sherbrooke. Photo : www.facebook.com/LucFortinSherbrooke/

Votre âge? 36 ans.

Votre lieu de naissance? Terrebonne.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Propriétaire d'une entreprise de relations publiques.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 7 ans, 5 ans, 3 ans et 7 mois.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Ils vont à l'école publique.

Quelle est votre expérience politique? Ministre depuis 2016, député depuis 2014, conseiller aux communications du premier ministre de 2010 à 2012 et attaché de presse de différents ministres de 2006 à 2010.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? J'ai participé aux paniers de la rentrée scolaire de la Fondation Rock-Guertin, une activité qui se déroulait le 25 août.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Dans une perspective professionnelle : avoir obtenu les 26 millions de dollars nécessaire pour le déplacement du pont des Grandes-Fourches.

Dans une perspective personnelle : la naissance de mon quatrième enfant.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? D'avoir atteint mes objectifs de vie qui m'étaient chers depuis mon jeune âge : avoir une grande famille et faire carrière dans les services publics.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Robert Bourassa, car il était fidèle à ses convictions malgré les pressions parfois insistantes (notamment la question nationale) et car c'est quelqu'un qui a fait une grande place à la jeunesse au sein du parti libéral en plus d'être devenu premier ministre à 36 ans.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? Toujours suivre son instinct.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? J'aime beaucoup Michael Bublé et ma chanson préféré de cet artiste est Save the last dance for me, qui était la chanson de mon mariage d'ailleurs. Au quotidien, j'aime beaucoup la variété et écouter la radio.

Quel est votre film préféré? Le Mirage.

Quelle est votre série télé préférée? La liste noire.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Le spectacle de fin d'année de l'école Sacré-Coeur de ma fille Alexia.

Quel serait votre voyage de rêve? Aller en Italie. Autant pour l'histoire, pour l'architecture que pour la nourriture.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Commis d'entrepôt chez Provigo.

Votre sport préféré? Le ski alpin.

Quel est votre plaisir coupable? Le chocolat! Et tout ce qui est un dessert sucré...

Christine Labrie, candidate Québec solidaire

Christine Labrie, candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Sherbrooke. Photo : www.facebook.com/ChristineLabrieQS/

Votre âge? 30 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Chargée de cours à l'Université de Sherbrooke.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 6 ans, 8 ans et 10 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Ils vont à l'école publique.

Quelle est votre expérience politique? J'ai déjà été candidate aux élections municipales en 2017.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Je suis engagée auprès de Marraine Tendresse, qui offre du répit aux nouvelles mères. J'y consacre trois heures par semaine, mais j'ai pris une pause pendant la campagne.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Avoir organisé une activité de ramassage de déchets qui a rassemblé plus de 100 personnes au centre-ville de Sherbrooke pour le Jour de la Terre.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Avoir poursuivi mes études jusqu'au doctorat en conciliant famille et études.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Françoise David, parce qu'elle faisait de la politique avec son coeur et se souciait vraiment du bien-être des citoyens et des citoyennes.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule hybride.

Quelle est votre devise? On apprend tous les jours.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Libérez-nous des libéraux (c'est vrai, les enfants l'adorent et la demandent régulièrement).

Quel est votre film préféré? Cette année, j'ai été bouleversée par le film Une famille syrienne. Je réécoute rarement plusieurs fois un même film.

Quelle est votre série télé préférée? Downton Abbey. Je trouve vraiment intéressant que cette série rende compte des enjeux de différentes classes sociales.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? La finale de Slam du Tremplin au Granada.

Quel serait votre voyage de rêve? J'ai voyagé beaucoup seule avec mes enfants et mon voyage de rêve serait de voyager toute la famille ensemble, peu importe la destination.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Mon premier emploi officiel était dans une papeterie de quartier.

Votre sport préféré? La course à pied.

Quel est votre plaisir coupable? J'adore magasiner dans les friperies et j'y trouve souvent des trésors, même quand je n'ai besoin de rien.

Guillaume Rousseau, candidat du Parti québécois

Guillaume Rousseau, candidat du Parti québécois dans la circonscription de Sherbrooke. Photo : www.facebook.com/GuillaumeRousseau/

Votre âge? 38 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 3 ans et 4 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Ils ne vont pas encore à l'école.

Quelle est votre expérience politique? Conseiller politique et juridique à l'Assemblée nationale du Québec, particulièrement pour Véronique Hivon et Pauline Marois, deux femmes pour qui j'ai un très grand respect.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Président du conseil d'administration de Dysphasie-Estrie, un organisme venant en aide aux enfants vivant avec une dysphasie et à leurs parents.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? La publication de mon livre portant notamment sur la loi 101 réalisé en collaboration avec une équipe d'étudiants au doctorat que j'ai l'honneur de diriger. « Le droit linguistique au Québec » (co-rédigé avec Me Éric Poirier et en collaboration François Côté et Nicolas Proulx).

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Être Québécois.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Pauline Marois. C'est une femme exceptionnelle qui a brisé le plafond de verre en devenant la première première ministre du Québec, mais aussi avec toutes ses réalisations. Elle exerçait un leadership collégial et elle tentait constamment de rallier tout le monde autour de solutions rassembleuses.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Penser en homme d'action, agir en homme de pensée. -Bergson

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Le but, Loco Locass.

Quel est votre film préféré? Horloge biologique, réalisé par Ricardo Trogi.

Quelle est votre série télé préférée? Les pays d'en haut.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Corbeil & Maranda.

Quel serait votre voyage de rêve? L'Italie pour rencontrer ma belle-famille.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Préposé à l'entretien ménager chez Cavalier Textiles.

Votre sport préféré? La piscine avec les enfants! Au grand plaisir de ceux-ci!

Quel est votre plaisir coupable? Le cidre Union Libre. Avec modération bien sûr!

Bruno Vachon, candidat de la Coalition avenir Québec

Bruno Vachon, candidat de la Coalition avenir Québec. Photo : www.facebook.com/BrunoVachonCAQ/

Votre âge? 45 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Propriétaire de Decoration King.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 16 ans, 14 ans, 10 ans et 7 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Les deux.

Quelle est votre expérience politique? Deux mandats comme conseiller municipal.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Entraîneur atome baseball.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Ma candidature à la CAQ.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Ma famille.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Lucien Bouchard pour ses convictions.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Baseball is 90 % mental the other half is physical. -Yogi Berra

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Don’t Stop Believing.

Quel est votre film préféré? Gladiateur.

Quelle est votre série télé préférée? Suits.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Fabien Cloutier.

Quel serait votre voyage de rêve? L'Asie.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Chez Décoration King.

Votre sport préféré? Le baseball.

Quel est votre plaisir coupable? La crème glacée Coaticook.