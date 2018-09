Alexandre Iracà, candidat dans Papineau et Marc Carrière, candidat dans Chapleau en ont fait l'annonce à 11 h.

Une phase extrêmement importante qui va partir de la pesée des camions lourds de la fin de la phase 1 qui va débuter en 2019 jusqu’ici à Plaisance, une 4 voies, une distance de 23 kilomètres au coût approximatif de 170 millions , a annoncé M. Iracà.

La première pelletée de terre est attendue pour 18 à 24 mois après le 2 octobre.

Cette troisième phase s'inscrit dans les travaux d'élargissement de l'autoroute 50 qui ont été inscrits au Programme Québécois des Infrastructures (PQI) lors du budget de mars 2017.

L’autoroute 50 joue un rôle vraiment important que ce soit pour le tourisme ou en développement économique pour la MRC de Papineau, mais également pour toute la région de l’Outaouais , a souligné Marc Carrière en conférence de presse.

Les candidats libéraux Alexandre Iracà et Marc Carrière lors d'une conférence de presse. Photo : Radio-Canada/Antoine Trépanier

Rappelons que la première phase sera réalisée entre la sortie Lépine et le chemin Doherty, soit un tronçon de 8 kilomètres. Le processus d’appel d’offres s’est conclu en novembre dernier et les plans et devis pour le projet devraient être prêts cette année. Le chantier, lui, n’ouvrira qu'à la fin de 2018.

La deuxième phase concerne un tronçon de 4 voies entre les municipalités de Lachute et de Mirabel sur une distance de 23 kilomètres.

L'autoroute 50 a été le lieu de nombreux accidents dans les dernières années. Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, il n'y a eu que huit accidents mortels entre les bornes kilométriques 134 et 221.

Plus de détails à venir