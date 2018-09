Les citoyens membres de ce regroupement soutenaient que la Municipalité avait mal agi en modifiant ses règlements pour faciliter la construction résidentielle en montagne et que le processus d'adoption contrevenait à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

La Municipalité de Sutton doit donc revenir aux règlements de zonage et de lotissement initiaux.

Pour le Regroupement, cette décision est lourde de sens. C'est un message à toutes les Municipalités du Québec parce que ce dossier a été financé et endossé par l'Union des municipalités du Québec et par la Fédération québécoise des Municipalités. Ça leur dit que si vous voulez faire le même système qui a été utilisé à Sutton, et qui n'a aucun bon sens, que c'est illégal. Ça crée un précédent. C'est aussi un message très fort aux citoyens que c'est possible de se battre , soutient le porte-parole du Regroupement, Robert Benoît.

Le Regroupement pour un développement durable à Sutton a été fondé par des citoyens contre la refonte des règlements de zonage et de lotissement de la Municipalité.

Au total, 200 citoyens ont financé cette longue bataille juridique qui date de plus de trois ans. Des avocats ont aussi travaillé pro bono.