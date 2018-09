Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue a recruté un néphrologue et un endocrinologue, mais ces derniers doivent d'abord compléter leurs études.



C'est la première fois en plus de 25 ans que ce type de spécialiste pourrait travailler dans la région.



Les patients sont actuellement suivis par des médecins de l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue.



La néphrologue est un spécialiste médicale qui s'intéresse à la prévention, le diagnostic et le traitement de la maladie du rein.



L'endocrinologue est un médecin qui prend en charge les maladies liées aux hormones ou aux glandes.



La directrice des services professionnels et de l'enseignement universitaire au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Annie Léger, assure qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour la région.



« Ce sont de bonnes nouvelles, ça s'en vient, ils ont signé un contrat avec nous, ils ont leur bourse de formation. Il faut qu'ils finissent leurs études, qu'ils obtiennent leur permis de pratique, c'est pour ça que je dis si tout va bien, parce qu'il

faut bien qu'ils réussissent, ce sont des gens qui vont venir s'installer ici », soutient la Dre Léger.