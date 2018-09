Un texte de Catherine Paradis

Ilorio Bizzaro pointe l'endroit où la boule doit être positionnée sur le jeu. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Quand on commence à jouer vraiment, c'est plus qu'un jeu de plage! Ilorio Bizzaro, joueur de pétanque

Si Ilorio Bizarro sort son bel accent italien pour vous inviter à une partie de pétanque chez lui, il faut s’attendre à jouer sur un vrai terrain, selon les règles, avec des boules règlementaires et surtout, en comptant les points.

C’est très compétitif la pétanque, il faut jouer pour le croire , admet-il.

Denise Bouchard et Ilorio Bizzaro ont installé un terrain de pétanque et un tableau indicateur dans leur cour arrière. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Après plusieurs années à voir jouer son mari, Denise Bouchard s’est mise à la pétanque il y a trois ans.

Moi je trouvais que la pétanque c’est vraiment pour les personnes âgées. Après une ou deux fois, j’ai réalisé que non. On peut avoir beaucoup de plaisir, on fait de belles rencontres, j’ai adoré ça! , raconte-t-elle avec enthousiasme.

Denise Bouchard a découvert que la pétanque est un jeu qui plaît à tout âge. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Bénévoles dévoués

Pour ces passionnés de la pétanque, le Championnat du monde, ce n’est pas rien, même s’ils ne sont pas de calibre pour y participer.

Le terrain de pétanque est garni de pierres concassées plus petites que lors des tournois internationaux. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Nos passeports sont achetés, on va passer la semaine-là , lance Ilorio Bizzaro, comme si c’était une évidence.

Lui et sa femme seront bénévoles pour les cérémonies d’ouverture et de fermeture.

C’est aussi pour échanger avec différentes personnes. Ils nous racontent comment ils vivent la pétanque chez eux, ça nous fait voyager! Denise Bouchard, joueuse de pétanque

Denise Bouchard et Ilorio Bizzaro ont installé un porte boules de pétanque dans leur cour. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Le jeu c’est sérieux

Comme un beau mélange entre le curling et les quilles, la pétanque vous fait ressortir vos précisions mathématiques.

La distance entre la balle et le cochonnet doit être précise pour bien compter les points. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Si le ruban à mesurer n’est pas assez précis pour identifier la boule la plus proche, Ilorio Bizzaro sort son compas.

Ilorio Bizzaro traîne un compas dans la boîte personnalisée pour mesurer la distance entre les boules au besoin. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Au-delà du tournoi, le Championnat mondial compte aussi des concours de tirs de précision et d’habilité où les points sont indiqués sur une grille d’évaluation officielle.

La pétanque est un jeu où il y a de nombreuses règles. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Il y a beaucoup de règlements. C’est aussi très technique , explique Ilorio Bizzaro.

En plus de faire le plein de trucs et de stratégies, il espère aussi profiter du Championnat pour rencontrer des joueurs de l’Italie et pratiquer sa langue maternelle au passage… ce qu’il lui est rarement arrivé au cours des quelques 30 dernières années qu’il a vécues à Desbiens.