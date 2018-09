Le ministre responsable de l'Immigration, Chris Palmer, dit que la province avait apporté plusieurs changements au Programme des candidats de la province (PCP), qui a connu plusieurs ratés depuis sa mise en place. Malgré tout, dit-il, il était clair qu'il demeurait des inquiétudes .

La province précise qu'elle va continuer à recevoir des immigrants investisseurs, mais en plus petit nombre et que ceux-ci devront attendre plus longtemps avant d'avoir droit à la résidence permanente au Canada.

L'Île-du-Prince-Édouard a souvent été accusée de laxisme dans sa gestion du PCP.

Les propriétaires d'un motel de Charlottetown sont accusés d'avoir aidé des immigrants investisseurs à fournir de fausses adresses aux autorités canadiennes, au moment de faire leur demande de résidence permanente.

Le motel Sherwood à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, est au cœur d'une enquête de l'Agence des services frontaliers du Canada. Photo : La Presse canadienne/Nathan Rochford

Selon l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ce sont 566 immigrants, entre 2008 et 2015, qui ont fourni les deux mêmes adresses : celle du motel Sherwood, et celle de la résidence familiale de ses propriétaires, Yi Zhong et Ping Zhong.

Le procès de Yi Zhong et Ping Zhong doit s'ouvrir à Charlottetown à la fin novembre.

