Selon les statistiques, 1 enfant sur 2 est mal installé et n'est donc pas en sécurité dans l'auto. C'est pourquoi que 500 sièges d'auto seront vérifiés dans neuf services de garde situés à Granby, Bromont, Waterloo, Roxton Pond et Shefford. Des policiers et intervenants du CIUSSS de l'Estrie-CHUS s'assureront qu'ils sont bien installés

Le message n'est pas encore assez clair. Plusieurs enfants se retrouvent avec des sièges pas adaptés à leur âge, soit que le siège est mal attaché dans la voiture ou que l'enfant est mal attaché dans son propre siège. Si on veut que nos enfants se promènent de façon sécuritaire, on se doit de faire des campagnes comme celle-ci , soutient la chef de service en périnatalité et petite enfance au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Nathalie Scott.

Pour le pédiatre au CHUS-Hôpital Fleurimont, Dr Claude Cyr, il ne fait aucun doute qu'un siège d'auto bien installé et utilisé fait grimper le taux de survie à 90 %. J'ai plein d'exemples d'enfants qui étaient dans des accidents, pas plus tard que cet été, où les voitures ont fait des tonneaux, que les parents étaient très blessés et que les enfants s'en sont sortis indemnes.

Les parents qui ont des doutes quant à l'installation de leur siège d'auto peuvent se rendre au poste de police où des policiers sont formés pour s'assurer qu'ils sont sécuritaires.

Les vérifications se poursuivront jusqu'au 12 octobre.

Tous les ans, au Québec, environ 1 150 enfants de 9 ans ou moins meurent ou sont blessés dans des accidents à bord de voitures. [source : SAAQ].