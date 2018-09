Le véhicule y est tombé dimanche, après que son conducteur ait perdu le contrôle et dévié de la route.

Le conducteur et le passager du véhicule ont été secourus par des automobilistes qui se sont arrêtés.

Ils ont été conduits à l'hôpital par les services d'urgence mais n'ont subi que de légères blessures.

La Police provinciale de l'Ontario recommande aux automobilistes qui se dirigeront vers le Nord d'emprunter la route 63 à North Bay qui mène vers le Témiscamingue et d'ensuite prendre les routes 101 et 65 pour revenir vers New Liskeard.

Pour ceux qui se dirigeront vers le Sud, il est suggéré d'emprunter la route 65 Est vers Notre-Dame-du-Nord au Québec et de prendre les routes 101 et 63 pour se rendre à North Bay.

Le temps que prendront les opérations d'extraction et de nettoyage n'est pas encore déterminé.