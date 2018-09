Un texte de Jean-François Deschênes

L’architecte Pierre Thibault, qui a été chargé d'élaborer ce plan, propose de relier trois secteurs, soit la plage, le centre-ville et le parc des Îles.

Cette ébauche prévoit que les gens puissent circuler à pied ou à vélo d’un secteur à l’autre sans rencontrer d'obstacles, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Le projet nécessiterait des aménagements des deux côtés de la rivière, ainsi que de nouveaux ponceaux pour faciliter le passage d'une rive à l'autre.

Le parcours proposé a la forme d'un noeud papillon dont le centre serait le centre-ville. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Pour l’architecte, il faut que ces réalisations soient simples et incitent au déplacement ainsi qu'à la détente, hiver comme été.

À pied, d’un bout à l’autre, c’est 15 minutes de marche, mais c’est des univers qui chacun sont extrêmement intéressants et qui offrent une grande diversité.

Je pense que c’est ça, cette idée de créer un réseau qui va faire un centre-ville beaucoup plus vivant. Pierre Thibault, architecte

Les architectes Jérôme Lapierre(à gauche) et Pierre Thibault(à droite) Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Le maire de Matane, Jérôme Landry, rappelle que des travaux importants doivent être réalisés dans les prochaines années, notamment la réfection du mur de protection qui longe l’avenue Desjardins, la construction d’un nouveau barrage du centre-ville et le réaménagement de la marina.

Ces projets pourront s’inspirer de cette nouvelle vision.

Une vision qui va nous permettre dans les 5, 10, 20 prochaines années de faire de bons choix d'aménagement ou de bonifier les projets qui sont sur les tables à dessin. […] Comment les faire mieux dans une vision d'ensemble , affire le maire.

Jérôme Landry espère qu’à terme, Matane saura se démarquer des autres villes de l’Est-du-Québec. Si on veut être plus attractif, il faut trouver une façon d’être plus séduisant , souligne-t-il.

Plus de 150 personnes ont participé à la rencontre. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Les coûts du projet n'ont pas été dévoilés pour l’instant. La rencontre avait pour but de présenter ce nouveau plan à la population pour encourager les échanges entre les quelque 150 personnes présentes.

L'architecte Pierre Thibault pourra s'inspirer de leurs suggestions et propositions. Une deuxième présentation est prévue dans quelques mois.