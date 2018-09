Le rapport cinglant de l'ombudsman Guy Parent survient dans la foulée de centaines de demandes d'aide présentées par d'anciens militaires.

On promet aux anciens soldats qu'ils sauront d'ici 16 semaines s'ils sont admissibles à une aide financière ou à des traitements médicaux pour des blessures subies pendant leur service.

Le rapport de M. Parent constate que cette cible est atteinte quand il s'agit d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale et de la Guerre de Corée, mais qu'environ 70 % des demandes présentées par les autres anciens soldats – y compris ceux déployés en Afghanistan – sont frappées de délais.

Le quart de ces dossiers ont poireauté pendant 32 semaines et plus, une situation qui ne cesse de se détériorer en raison des retards qui s'accumulent.

« Les vétérans attendent trop longtemps pour obtenir une décision relative aux prestations d’invalidité d’ACC. Cette situation a des effets négatifs sur les besoins de santé et la sécurité financière de nombreux vétérans et de leur famille », a déclaré M. Parent par voie de communiqué.

En plus d’éprouver plus de stress et de frustration, certains vétérans n’ont pas accès à des services de soins de santé et à une aide financière durant ces longs délais d’attente. Souvent, la voie qui mène à d’autres prestations et services d’Anciens Combattants Canada est entièrement bloquée jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Guy Parent, ombudsman des anciens combattants

Les conclusions du rapport sont particulièrement inquiétantes pour les femmes et les francophones. Certains d'entre eux attendent une décision depuis plus d'un an et leurs dossiers sont représentés de manière disproportionnée parmi ceux qui patientent depuis le plus longtemps.

M. Parent a également constaté qu'Anciens Combattants Canada n'est doté d'aucun mécanisme pour identifier les dossiers prioritaires, et que les demandes sont souvent traitées de façon entièrement arbitraire.

Pire encore, le rapport dénonce un manque complet de transparence et de communication qui garde les anciens combattants dans le noir quant au statut de leur dossier.