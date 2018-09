Un texte de Romain Schué

Le total des dépenses prévues par le PLQ est légèrement inférieur aux promesses de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a évoqué des dépenses de 2,6 milliards lors de la présentation de leur cadre financier.

Ces dépenses seront financées grâce à d’importantes marges de manœuvre mises de l’avant par le gouvernement libéral. Comme l’indiquait déjà le rapport préélectoral, dont les prévisions avaient été jugées « plausibles » par la vérificatrice générale, des surplus de 950 millions par année avaient déjà été évoqués.

Le PLQ compte utiliser ces sommes pour « améliorer le financement des services publics notamment en santé et en éducation ». Aucune utilisation additionnelle de la réserve de stabilisation n’est prévue et celle-ci sera même bonifiée, soutient le PLQ.

Le budget de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sera augmenté au « minimum » de 4 % par an pour toute la durée du mandat. Le budget de la Santé et des Services sociaux va lui aussi augmenter de 4,2 %, promet le PLQ.

Une augmentation de la croissance « prudente »

Le PLQ, en raison d’une « forte accélération » de l’économie québécoise, prévoit un PIB légèrement supérieur au rapport préélectoral, mais bien inférieur à la croissance estimée par la CAQ et le secteur privé.

Alors que le PLQ prévoit une croissance de 2,3 % du PIB réel en 2018, le parti se dit prudent et évoque une croissance de 1,4 % en 2022. François Legault, de son côté, espère une hausse s’élevant à 2 %.

« L’incertitude économique et les pressions démographiques appellent à rester prudent », peut-on lire dans le document.

Le parti prévoit également une augmentation des revenus et table, « selon des hypothèses conservatrices », sur un total de 150 millions supplémentaires d’ici 2022-2023, avec notamment une « intensification de la lutte contre le recours aux paradis fiscaux ».

Ainsi, la croissance des revenus autonomes pourrait passer de 3,4 % à 3,6 % d’ici 2022-2023.

