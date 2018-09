Depuis sa nomination à la barre de l’Orchestre du Centre national des arts, en 2013, Alexander Shelley a teinté les saisons musicales présentées par l’ensemble ottavien de ses découvertes de la culture canadienne.

Nous l’avons donc mis au défi d’associer cinq des symphonies au programme du Festival Beethoven à une personnalité, un événement ou un élément identitaire de l’histoire du pays où son premier enfant a vu le jour. Le petit Sacha est né dans la capitale, il y a moins d’un mois, presque en même temps que l’annonce du renouvellement du contrat de son papa avec le CNA.

La Symphonie nº3 en mi bémol majeur, opus 55, dite « Héroïque » : l'inspirant Terry Fox

« J’associe cette symphonie à l’idée de héros du peuple. Quelqu’un qui inspire et exalte l’esprit du peuple. Quelqu’un dont la personnalité rayonne dans la société et qui motive un changement, dans nos attitudes et nos actions. Pour Beethoven, ce modèle de héros était Napoléon. Au Canada, dans l’histoire plus récente, c’est Terry Fox qui me donne cette même inspiration. »

La Symphonie nº5 en do mineur, opus 67 : le destin des peuples autochtones

« La Cinquième symphonie est au sujet du sort ou du destin, et dans le contexte du Canada, ça me rappelle l’histoire autochtone. Les coups du sort leur ont été dévastateurs, mais ils trouvent tout de même la force et la dignité pour franchir l’avenir avec optimisme. J’espère que leur histoire se poursuive comme celle de la symphonie, qui à la fin se dénoue avec optimisme. »

La Symphonie nº6 en fa majeur, opus 68, « Pastorale » : la nature omniprésente

« C’est l’air vif du Nord au printemps, les grands espaces des Prairies, les tempêtes violentes, la faune heureuse. La symphonie s’inspire de la nature, et pour moi, le Canada, c’est la nature. »

La Symphonie nº7 en la majeur, opus 92 : le vol des oies sauvages

« La Septième symphonie est encore dans le thème de la nature. Elle voit l’animation de la faune dépeinte dans la Sixième symphonie. (Ce sont) les bernaches, les oies du Canada qui s’envolent, les saumons qui descendent la rivière, la danse de la vie, le rythme de la vie. »

La Neuvième Symphonie « Chorale » : l'âme canadienne

« (C’est) l’âme du Canada, le rêve d’une société égalitaire et équitable, la poursuite de la vérité, la réconciliation, l’optimisme, l’espoir et la joie de vivre. La Neuvième symphonie incarne les valeurs et l'esprit de cette nation. »