Dans une lettre envoyée au premier ministre Wade MacLauchlan et aux chefs des deux partis d'opposition à l'Assemblée législative, le Comité pour la justice pour les personnes adoptées et leurs mères (CJPAM) écrit qu'il a accumulé des preuves convaincantes voulant que les droits fondamentaux des personnes adoptées et de leurs mères aient été violés .

La présidente du comité, Mary MacDonald, estime que les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard qui ont été touchés par les adoptions forcées doivent avoir la possibilité de raconter leur histoire pour que les gens soient au courant .

[Les personnes adoptées et leurs mères] doivent savoir que ce qui leur est arrivé ne sera pas balayé sous le tapis. Mary MacDonald, présidente du Comité pour la justice pour les personnes adoptées et leurs mères de l'Île-du-Prince-Édouard

Le CJPAM soutient qu' un élément essentiel du processus de guérison est que ceux qui continuent de souffrir des mauvais traitements qu'ils ont subis dans le passé aient la possibilité de raconter leur histoire .

Le groupe trace un parallèle avec la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a permis aux survivants des pensionnats autochtones de lever le voile sur les mauvais traitements qu'ils ont subis­.

En juillet dernier, un comité du Sénat canadien a publié son rapport sur les adoptions forcées au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Le document fait état de centaines de milliers de nourrissons canadiens [qui] ont été mis en adoption par des mères vulnérables, mal informées et maltraitées , ajoutant qu'il s'agit d'une période honteuse de l'histoire du Canada .

La ministre des Services sociaux, Tina Mundy, se dit ouverte à l'idée d'une enquête publique sur les adoptions forcées à l'Île-du-Prince-Édouard si le premier ministre lui en fait la demande.

Les histoires sont souvent les mêmes et elles sont déchirantes. Tina Mundy, ministre des Services sociaux de l'Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement provincial a récemment tenu des consultations publiques sur les dossiers d'adoption, car il envisage d'ouvrir ces dossiers pour permettre aux enfants adoptés et à leurs parents biologiques de se retrouver plus facilement. À l'heure actuelle, ces dossiers sont scellés.

Les résultats de ces consultations n'ont pas encore été rendus publics. La ministre Tina Mundy laisse entendre néanmoins que des changements à la loi sur les adoptions pourraient être proposés au cours de la session d'automne de l'Assemblée législative.