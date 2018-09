Par voie de communiqué, il affirme que cette prise en charge est réclamée par les communautés Lac-Simon et Kitcisakik, qui font partie de sa circonscription, et ce, dans un processus de partenariat avec le centre jeunesse.



Il croit qu'elles doivent détenir une plus grande autonomie pour se développer.



Le candidat veut aussi que l'offre de logement dans les communautés soit augmentée.



S'il est élu, il s'engage à voir à ce qu'il y ait « plus de logements construits et à ce que les services à offrir à la jeunesse puissent être offerts par les professionnels de la communauté ».