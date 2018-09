Avec l’équité salariale mise en œuvre à travers l’ensemble du gouvernement d’ici la fin de 2018, nous passerons à l’étape suivante et imposerons aux grandes entreprises, aux gouvernements locaux et aux organismes parapublics l’adoption de l’équité salariale afin d’être en mesure de créer une économie plus équitable , a annoncé Brian Gallant, à Moncton, mercredi matin.

Il précise que les gouvernements locaux et les organismes parapublics, comme les universités et les foyers de soins, seront soumis à une nouvelle loi sur l’équité salariale d’ici 2020, et les grandes entreprises comptant au moins 50 employés devront s’y conformer d’ici 2022.

L’équité salariale consiste à corriger les inégalités pour que les hommes et les femmes gagnent un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Pas d’inquiétude dans le privé

Si le prochain gouvernement impose l’équité salariale au privé, les entreprises doivent faire partie du processus, recommande le Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CENB).

Nous, comme représentants d’un [effectif] francophone d’entrepreneurs, nous sommes prêts à nous asseoir à une table et discuter avec le gouvernement des prochaines étapes face à une initiative de la sorte, pour nous assurer que ce soit un plan possible et réalisable par nos entreprises, et qui peut avoir du succès et bénéficier à tous. Il faut s’assurer que l’entreprise soit considérée dans une telle initiative , affirme Marie Chamberland, présidente du CENB.

Il faut que le prochain gouvernement tienne compte des entreprises s'il sera question de leur imposer l'équité salariale, recommande Marie Chamberland, présidente du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) se réjouit du fait que seules les grandes entreprises seraient soumises à la loi sur l’équité salariale, comme elle le recommandait.

Si on regarde en Ontario et au Québec, ça s’applique aux entreprises qui ont 10 employés ou plus. De voir que le gouvernement, le Parti libéral, met de l’avant une proposition de le faire pour les entreprises de 50 employés et plus, nous, on est content qu’ils aient écouté notre recommandation , affirme Louis-Philippe Gauthier, directeur des affaires provinciales à la FCEI.

Les petites et moyennes entreprises, pour leur part, manqueraient de moyens et de ressources pour faire de même, ajoute-t-il.

On ne parle pas de l’augmentation de salaire comme telle, mais on parle de coûts de consultant, des coûts d’évaluation. Plus l’entreprise est petite, plus les coûts sont élevés [parce que] les ressources humaines, la fonction de ressources humaines, n’est pas formalisée à cause de la taille de l’entreprise , explique Louis-Philippe Gauthier.

PPC : une loi sur « la liberté des enseignants »

Pour sa part, le chef progressiste-conservateur Blaine Higgs faisait campagne à Moncton, en matinée, avant de se préparer pour le premier débat des chefs, en soirée, à CBC.

Il a rappelé qu’un gouvernement progressiste-conservateur adopterait une loi sur la liberté des enseignants pour permettre à ces derniers d’exercer plus d’influence sur la matière enseignée dans les salles de classe.

Il s’agissait d’un élément de la plateforme électorale de son parti dévoilée mardi. M. Higgs a aussi rappelé qu’un gouvernement progressiste-conservateur chercherait à améliorer le taux de réussite des élèves en immersion française.

Le chef du Parti vert, David Coon, consacre la journée à la préparation du débat de mercredi soir, tandis que le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, fait campagne à Tracyville. L’horaire de la chef du NPD, Jennifer McKenzie, n’a pas été communiqué.