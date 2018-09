Cette proposition va inclure une demande d'aide financière correspondante aux travaux requis et aux frais d'exploitation pour une période de 25 ans.

Le président de la corporation, Marc Lefebvre, affirme qu’une partie du port de Baie-Comeau devra être reconstruite.

Le président de la Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau, Marc Lefebvre Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Dans l'ensemble, le port est en piteux état Marc Lefebvre, président de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau

Pour parvenir à cette conclusion, la corporation s’est basée sur des études réalisées par leurs ingénieurs et par des ingénieurs de Transports Canada.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, estime que les informations concernant les réparations à effectuer vont permettre une meilleure négociation.

On est conscient de l'état de notre quai, on n'est pas juste spectateur de la situation, on en est partie prenante. Ça nous permet d'aborder la discussion avec le fédéral avec des données réelles, ce qui n'était pas le cas dans les autres ports.

Les négociations avec Ottawa vont commencer au cours des prochaines semaines et la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau espère parvenir à une entente de principe avec le gouvernement fédéral, d'ici l'automne 2019, concernant les montants nécessaires aux réparations.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin