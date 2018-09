Un texte de Julie Larouche

Depuis plus de 70 ans, l'Inde et le Pakistan s'entre-déchirent. L'indépendance de la plus grande colonie britannique en 1947 s'est faite dans le sang et dans la douleur. Les deux frères saguenéens, aussi journalistes, se sont retrouvés de part et d'autre de la frontière de ses deux frères ennemis.

Avec une grande rigueur et un regard très critique, Jasmin et Frédérick nous plongent dans leur quotidien et nous livrent leurs réflexions sur le monde. Les globe-trotteurs carburent à la découverte de l'autre.

« Man, le terrain. Débarquer de la voiture. Embarquer dans un bateau. Arriver dans un village. Évaluer l'atmosphère. Chercher des interlocuteurs. Poser des questions. Écouter les gens se raconter. (...) Oublier qu'il y a un monde en dehors de ce village. Vivre le monde », raconte Frédérick à Jasmin dans sa 21e lettre.

Ils nous proposent une intéressante incursion dans le travail de journaliste à l'étranger, avec ce que cela comporte d'exaltation, de désillusion et de danger.

Au risque que tu me trouves drama queen, j'ai vraiment envisagé le fait que mon aventure sur Terre se termine dans un ravin. Oublie les terroristes. Au Pakistan, il n'y a rien de plus dangereux et meurtrier que les routes. Mais bon, on a survécu à cette montagne, alors on passe à un autre problème Jasmin, Lettre no 16

À travers la production de reportages pour France 24 et l'écriture d'un roman, Jasmin et Frédérick Lavoie ont aussi réussi à livrer une correspondance personnelle et touchante.

« Tu te doutes bien que, depuis ton arrivée à Kaboul, les insomnies sont aussi généralisées dans une certaine maison de Chicoutimi. J'ai dit aux parents qu'ils pouvaient m'appeler à tout moment s'ils en ressentent le besoin. Après leur avoir moi-même causé bien des angoisses au fil des ans, on appelle ça donner au suivant », confie Frédérick à son frère cadet dans sa 25e lettre.

Des souvenirs, des anecdotes, des confidences ponctuent leur récit. On y sent tout l'amour, le respect et la bienveillance qu'ils ont l'un pour l'autre. La famille avant tout!