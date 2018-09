« L'administration Trump a peut-être laissé tomber l'action climatique, mais le reste du pays, notamment des milliers de villes, d’États et d’entreprises, ont repris le flambeau », s'est félicité Daniel Firger, porte-parole de la fondation Bloomberg Philanthropies, qui a commandé le rapport.

Selon ses auteurs, les émissions américaines de gaz à effet de serre (GES) pourraient baisser de 17 % d’ici 2025 par rapport à 2005 si les 3000 États, villes et entreprises qui se sont engagés l'an dernier à réduire leurs émissions tiennent leurs promesses.

La baisse pourrait même atteindre 24 % si davantage de municipalités, de régions et de firmes s'associent au projet, lancé par l’ancien maire de New York Michael Bloomberg et le gouverneur de Californie, Jerry Brown, pour tenir l'engagement américain de réduction des GES pris dans le cadre de l'Accord de Paris, dénoncé par Donald Trump.

Le rapport a été publié à l'occasion du Sommet mondial pour l'action climatique qui s'ouvre à San Francisco. 4500 représentants de villes, de régions, d’entreprises, et d'ONG y sont attendus.

« Nous entrons dans une nouvelle phase de l’action climatique », a déclaré Nick Nuttall, porte-parole de ce sommet qui devrait donner lieu à de nouveaux engagements conjoints en faveur de la réduction des émissions.

Pour Michael Burger, directeur exécutif du Sabin Center for Climate Change Law de l’Université Columbia de New York, l'événement traduit la frustration des acteurs non étatiques face à la lenteur des progrès dans la mise en œuvre des objectifs de l’accord de Paris, qui est censé limiter la hausse des températures mondiales à moins de deux degrés.

Dans le cadre de cet accord, les États-Unis ont promis de réduire d'ici à 2025 leurs émissions de GES de 26 % à 28 % par rapport aux niveaux de 2005.