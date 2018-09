Les conseillers municipaux ont appris que le train léger n’entrerait pas en service avant 2019. Ils ont demandé quel sera le montant des coûts associés à ce retard.

Au cours de la réunion du comité des finances de lundi, la conseillère Diane Deans a demandé à la trésorière de la Ville, Marian Simulik, de préparer un rapport détaillé sur les conséquences financières du non-respect de la date limite du 2 novembre.

Ce rapport est attendu d’ici la fin du mois.

Ce n’est pas le premier retard annoncé du train léger. La date de mise en service avait été annoncée pour le 24 mai 2018, elle avait déjà été repoussée au 2 novembre de la même année, une date limite qui ne sera pas respectée, selon des experts de la Ville.

À la suite du premier report en février, Marian Simulik avait publié un rapport trois mois plus tard.

Budget d'OC Transpo

Voici ce que le dernier retard pourrait coûter.

OC Transpo a largement dépassé son budget pour 2018. La Ville avait prévu 411,6 millions de dollars pour les opérations de transit en 2018, soit 5 millions de dollars de moins que l'année précédente. Mais en mai, Mme Simulik avait indiqué que les coûts d’exploitation d’OC Transpo devraient augmenter de 21,9 millions de dollars.

Ces coûts ont augmenté principalement parce que la compagnie de transport en commun a été forcée de poursuivre l'utilisation des autobus qui devait cesser quand le TLR - qui est censé être moins coûteux à exploiter - serait mis en service.

Cela supposait que les passagers rouleraient sur le TLR d'ici la fin du mois de novembre, ce qui n'est plus le cas.

Les frais pourraient atteindre 20 millions de dollars

À partir des chiffres de mai, CBC a extrapolé - de manière très générale - les types de hausses des coûts auxquels nous pouvons nous attendre. Le délai initial était d'environ cinq mois. À partir de cela, CBC a pu estimer les coûts supplémentaires mensuels du retard à environ 4,4 millions de dollars.

La Ville et le Groupe de transport Rideau (GTR) - qui a pour mandat de concevoir, construire, financer et entretenir le projet de train léger - n'ont pas convenu d'une nouvelle date limite, mais lors de la réunion de lundi, CBC a entendu que les experts indépendants conseillant l'équipe ferroviaire de la ville pensaient que nous pourrions emprunter la Ligne de la Confédération en février.

Si nous supposons encore trois mois de retard ; cela pourrait coûter à OC Transpo 13,2 millions de dollars en frais de fonctionnement supplémentaires.

Le fait de garder les lignes de bus coûte un peu plus de 2 millions de dollars par mois. Donc, la ville devra assumer des coûts supplémentaires de 6 millions de dollars.

De plus, les tarifs pourraient être gelés au lieu d'augmenter de 2,5 % le 1er janvier 2019, comme prévu. C'est un autre 250 000 $ par mois.

Une facture potentielle de 20 millions de dollars est donc envisagée pour les contribuables.

Des économies pour compenser certains coûts

Bien sûr, la Ville va également gagner de l'argent à cause du retard.

GTR devra payer une pénalité de 1 million de dollars pour avoir manqué la date limite du 2 novembre.

La Ville va également retarder le versement de plus de 262 millions de dollars à GTR lorsque le travail sera totalement terminé. Cela retardera les paiements de la dette. La Ville ne dépensera pas non plus d’argent pour l’entretien ou l’électricité du train léger pendant les mois de délai.

Toutefois, bon nombre de coûts sont encore inconnus.

Les deux parties ne sont pas d'accord quant à savoir qui est responsable du retard. La Ville insiste sur le fait que GTR est responsable des retards, y compris des 2 millions de dollars supplémentaires pour les lignes de bus encore opérationnelles.