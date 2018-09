Un texte de Patrick Henri

Après avoir subi un revers de 7-3 dimanche à Calgary face aux recrues des Flames, les jeunes Oilers se sont repris de belle façon contre les joueurs étoiles des deux meilleures équipes du circuit collégial de l’Alberta.

Ryan McLeod a été l’unique marqueur de la première période. Laissé seul dans l’enclave, il a reçu une passe parfaite de Tyler Benson, avant de lancer dans un filet abandonné.

Les Oilers ont ajouté trois buts en deuxième période. Caleb Jones a d’abord contourné le filet de Daigle pour doubler l’avance des siens.

Tyler Benson a profité d’une supériorité numérique de deux hommes pour marquer, il s’agissait pour lui d’un troisième point dans la rencontre.

Avant la fin de la deuxième punition des étoiles, Colin Larkin a porté la marque 4-0.

Les jeunes Oilers ont marqué cinq fois en troisième période. Kiril Maksimov, Tyler Vessel et Luke Esposito ont d’abord touché la cible, Ryan McLeod et Caleb Jones, avec leurs deuxièmes buts du match ont complété la marque.

Avec 1:52 à faire au match, Ryan Baskerville, un porte-couleurs des Griffins de MacEwan, a privé Dylan Wells et Olivier Rodrigue d’un jeu blanc. Les gardiens des Oilers n'ont fait face qu'à 16 lancers.

Caleb Jones en met plein la vue

En plus de ses deux buts, le défenseur Caleb Jones a inscrit deux aides et sept tirs au but. Il a été nommé première étoile de la rencontre.

Evan Bouchard, qui avait marqué dimanche à Calgary, a récolté deux aides dans la partie.

Daigle s’illustre encore

Même s’il a accordé quatre buts, le gardien Marc-Olivier Daigle, a connu une bonne sortie.

Le joueur par excellence des séries éliminatoires de la Conférence athlétique des collèges de l’Alberta (ACAC) a repoussé 30 lancers, avant de céder sa place à Brendan Jensen avec 8:40 à jouer au deuxième tiers.

L’an passé, le gardien des Griffins de l’Université MacEwan avait repoussé 19 rondelles dans une victoire des étoiles 2-0 contre les recrues des Oilers.

Ils étaient bien préparés. Je pense qu’ils voulaient nous faire payer pour l’an passé. Marc-Olivier Daigle, gardien, Griffins

Début du graphique (passez à la fin) Malgré la défaite, le gardien @Modaigle_01 est heureux d’avoir participé au match face aux jeunes #Oilers. Le gardien des @MacEwanGriffins a repoussé 30 des 34 rondelles dirigées vers lui. pic.twitter.com/uFrO1u92ug — Patrick Henri (@pathenri) 12 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Une première pour Rodrigue

Choix de deuxième tour des Oilers (62e au total) le gardien Olivier Rodrigue a défendu la cage des recrues lors de la troisième période.

Il n’a reçu que quatre lancers.

C’est stressant de porter le chandail d’une équipe de la LNH pour une première fois. Olivier Rodrigue, gardien, Oilers

Rodrigue s’en veut un peu d’avoir accordé un but en fin de match. Il dit ne pas avoir vu le joueur derrière lui.

Le camp des recrues des Oilers prendra fin mercredi soir, alors que l’équipe accueillera les Flames au Centre Enmax de Red Deer.

Rodrigue devrait être le partant pour cette rencontre.

Laissés de côté mardi, l’attaquant Kailer Yamamoto et le défenseur Ethan Bear seront de retour au sein de la formation pour le match de mercredi.

Jeudi, les jeunes joueurs obtiendront une journée de congé, alors que ce sera journée de rentrée pour les vétérans de l’équipe.