Au cours des derniers jours, les résidents américains se trouvant dans les zones à risque ont fait leurs provisions d’eau en bouteille, de nourriture et d’essence, barricadé leur habitation, sorti leur bateau de l'eau et pris la route pour se réfugier dans des lieux sûrs.

Depuis lundi, environ 1,7 million de résidents de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et de la Virginie ont reçu un ordre d’évacuation. Ces trois États, ainsi que le Maryland et la capitale fédérale Washington, ont tous déclaré l'état d'urgence.

Préparatifs en cours à Myrtle Beach en Caroline du Sud en prévision de l'arrivée de l'ouragan Florence Photo : Getty Images/Joe Raedle

Le président américain, Donald Trump, a également déclaré mardi l'état d'urgence dans les deux Carolines et la Virginie.

Les autorités et les politiciens ont mis en garde la population à de nombreuses reprises quant à la dangerosité de Florence. « Cette tempête est un monstre. Elle est énorme et très mauvaise. C'est un ouragan historique, extrêmement dangereux et potentiellement mortel », a notamment martelé le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper.

Florence est pour l’heure un ouragan de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui compte 5 niveaux. L’ouragan se trouvait mardi soir à 1075 km au sud-est de Cape Fear, en Caroline du Nord, et se déplaçait à 28 km/h. Ses vents atteignaient 220 km/h.

Après avoir atteint les côtes américaines jeudi ou vendredi, l’ouragan devrait ralentir et déverser son torrent pendant des jours, accumulant jusqu'à 30 à 60 centimètres de pluie, ce qui pourrait causer des inondations et causer des dégâts environnementaux en balayant des sites de déchets industriels et des fermes porcines.

Le Centre national des ouragans (NHC) a d'ailleurs appelé à la plus grande prudence, indiquant que la majorité des décès lors d'ouragans était attribuable à des inondations.

L'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (FEMA) a par ailleurs estimé que les régions touchées pourraient être privées d’électricité pendant plusieurs semaines.

Florence, suivi d'Helene et d'Isaac

Deux autres ouragans suivent Florence dans l'Atlantique.

Une image satellite prise le 11 septembre 2018 montrant l'ouragan Florence dans l'océan Atlantique, suivi des ouragans Isaac et Helene. Photo : Getty Images/Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA)

Helene, un ouragan de catégorie 2, a pris une trajectoire nord-ouest et devrait perdre progressivement en vigueur au milieu de l'océan.

Avec des vents de 110 km/h, la tempête tropicale Isaac prenait pour sa part la direction des Petites Antilles, qui se remettent encore du passage de Maria.

Entre août et septembre 2017, les ouragans Harvey, Irma et Maria ont causé la mort de milliers de personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts dans les Caraïbes et le sud-est des États-Unis.