« Ces données démontrent que les Winnipégois n’aiment pas du tout l’idée de rouvrir Portage et Main aux piétons », déclare Mary Agnes Welch de l'entreprise de sondages Probe Research.

En somme, 67 % des répondants se sont déclarés opposés à la réouverture de l'intersection, et 33 % étaient en faveur de sa réouverture.

« Il y a une vaste, profonde et intense opposition à cette idée », ajoute catégoriquement la chercheuse.

« Pas un seul segment de la population, ni les jeunes, ni les habitants du centre-ville ne veulent ouvrir l’intersection », poursuit Mme Welch.

Il s’agit du niveau de soutien pour la réouverture de l’intersection aux piétons le plus bas depuis les 20 ans que Probe Research mesure l’opinion du public sur cet enjeu.

Méthodologie Probe Research a effectué le sondage auprès d’un échantillon présélectionné de 600 adultes de Winnipeg entre le 27 et le 31 août 2018. L’échantillon a été sélectionné en fonction de la répartition des tranches d’âge et du genre. La marge d’erreur est de plus ou moins 4 %. Puisque cet échantillon a été présélectionné, la probabilité du résultat n’est pas calculée.

Le sondage révèle que 76 % des Winnipégois sont d’accord avec l’énoncé, « Je suis fatigué d’entendre parler de Portage et Main », et ce même si 54 % des répondants affirment avoir discuté de la question avec leurs familles et leurs amis.

La circulation au cœur du débat

Probe Research indique que les trois principales raisons pour lesquelles les Winnipegois s’opposent à la réouverture de l’intersection sont les bouchons de circulation, le coût du projet, et le risque que des piétons soient percutés par des véhicules.

En outre, 66 % des Winnipegois étaient d’accord avec l’énoncé, « la fluidité de la circulation est plus importante que l’accès piétonnier ».

Une étude de la firme Dillon Consulting effectuée en 2017 conclut que la réouverture physique de Portage et Main coûterait 6 millions de dollars, auxquels s'ajouteraient 5,5 millions de dollars pour l’achat de nouveaux autobus pour combler les retards occasionnés par la réouverture de l’intersection aux piétons.

Le « Oui » n’abandonne pas la partie

« Vote Open », le regroupement de Winnipégois qui prônent la réouverture de l’intersection promeut l’idée que cette mesure aidera à revitaliser le centre-ville de Winnipeg.

Son porte-parole Brent Bellamy indique qu’il reste beaucoup de travail à faire, et souligne surtout une préoccupation qu’il fait valoir depuis la proposition de tenir un référendum sur cet enjeu : c’est injuste de tenir un référendum sur ce sujet.

« À vrai dire, il est difficile de concevoir d’un référendum sur un seul projet de travaux publics qui obtiendrait un soutien majoritaire dans un vote à l'échelle de la ville », indique M. Bellamy.

De son côté, le conseiller municipal Jeff Browaty, qui a fait pression pour qu’il y ait un référendum, dit que le résultat du sondage correspond à ce que lui disaient les Winnipegois.

« En fait, je pensais que l’opposition aurait été encore plus forte », lance-t-il.

L'intersection de l'avenue Portage et de la rue Main à Winnipeg Photo : Radio-Canada

Les habitants de Winnipeg auront l'occasion de se prononcer formellement sur cet enjeu lors des municipales du 24 octobre. La question de référendum se trouvera sur le bulletin de vote.

Avec des informations de Bartley Kives, CBC News