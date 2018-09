Ce plan compte 20 mesures correctrices et a été réalisé à la suite d’une enquête du ministère sur la gouvernance et le climat de tension qui règne à la commission scolaire.

Les commissaires devront notamment réviser leur code d’éthique et de déontologie ainsi que leur politique de prévention de la violence et du harcèlement.

Ils devront aussi renforcer l'approbation et la vérification des dépenses.

Les mesures s’adressent au conseil des commissaires, mais aussi au conseil d’administration. Donc, on doit travailler sur nos politiques, on doit travailler sur notre façon de faire, on doit travailler aussi sur des sujets financiers. On vise le 1er juin 2019, naturellement, mais on pense qu’à partir de janvier on va avoir un bon bout de chemin de fait , explique la présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Liz S. Gagné.

La séance du conseil des commissaires se tenait mercredi soir à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada/Jessica Blackburn

Depuis l’intervention du ministère en janvier dernier, Liz S. Gagné assure que le climat de travail s’est nettement amélioré au sein de la Commission scolaire.

Je pense que le climat s’est amélioré beaucoup. Les gens comprennent la situation, mais jamais au grand jamais dans les écoles le service aux élèves a été perturbé à cause de ça , raconte-t-elle.

Chaque mois, les commissaires devront déposer un compte-rendu de l’évolution de la réalisation des mesures au ministre de l’Éducation.

Rappelons que ces changements sont entrepris au moment où Liz S. Gagné ainsi que plusieurs commissaires font toujours face à une poursuite de 350 000 $ de la part de l’ex-directrice générale, Chantale Cyr, pour congédiement illégal.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a d’ailleurs reconnu que Chantale Cyr avait été victime d’un comportement vexatoire, visant notamment à l’isoler et à la mépriser avant son départ en congé maladie l’an dernier.

Liz S. Gagné a refusé de commenter le dossier de Chantale Cyr.