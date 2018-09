Un texte de Marc-Antoine Ménard

« Il y a beaucoup d’élus municipaux à Montréal », a laissé tomber M. Legault, lors d’un point de presse à Saint-Tite, en Mauricie. « Mais on va en discuter avec les gens de Montréal », a-t-il tout de suite ajouté, sentant l’intérêt des journalistes pour ses propos.

« On n’imposera pas ça. On veut donner aux municipalités plus d’autonomie, donc on n’est pas pour aller dans le sens contraire, comme le fait M. Ford [le premier ministre de l’Ontario]. C’est par consensus qu’on va travailler », a déclaré le chef de la CAQ.

Le projet de loi de Doug Ford visant à faire passer le nombre d’élus au conseil municipal de Toronto de 47 à 25 a été bloqué par la Cour supérieure de l’Ontario. Le premier ministre ontarien a affirmé qu’il était prêt à utiliser la disposition de dérogation pour soustraire cette loi à l’application de la Charte canadienne des droits et libertés.

En comparaison, il y a 103 élus à Montréal : une mairesse, 64 élus au conseil municipal, dont 18 maires d’arrondissement, et 38 conseillers d’arrondissement. La métropole a 16 550 habitants par élu, le plus petit nombre parmi les villes de sa taille : même avant la réforme souhaitée par Doug Ford, Toronto compte quelque 57 000 habitants par élu, un ratio similaire à celui de Vancouver.