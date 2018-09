En moyenne, le revenu disponible par habitant dans la province s’élevait à 27 723 $ en 2016, la dernière période documentée par l’ISQ dans son 10e Panorama des régions du Québec, publié mardi. Avec un revenu disponible par habitant de 26 030 $, l’Outaouais arrive donc 11e sur 17. La région est également avant-dernière en ce qui a trait au taux de croissance du revenu disponible par habitant, car la croissance économique y est plus lente, selon l’ISQ.

La situation économique des différentes MRC de l’Outaouais a aussi changé : la MRC de Pontiac n’est plus au bas de l’échelle au chapitre du revenu disponible par habitant. C’est désormais la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau qui est en queue de peloton.

Le revenu disponible pour habitant en Outaouais est parmi les plus faibles au Québec. Photo : Radio-Canada

Qui plus est, le taux de faible revenu de l’Outaouais est parmi les plus élevés au Québec : 7,8 % des ménages ont un revenu sous le seuil de la pauvreté. Les deux régions qui devancent l’Outaouais à ce chapitre — soit le Nord-du-Québec et Montréal — ont toutes les deux des taux de 14 %.

Peu de médecins et de professionnels de la santé

L’Outaouais est parmi les régions au Québec où l’on retrouve le plus faible nombre de médecins par rapport à la population.

L'entrée de l'urgence de l'Hôpital de Hull Photo : Radio-Canada/Jacques Corriveau

Selon le rapport de l’ISQ, l’Outaouais compte 1,74 médecin pour 1000 habitants, alors que la moyenne provinciale est de 2,34 médecins pour 1000 habitants. Les différentes régions de la couronne de Montréal sont les seuls secteurs qui font pire que l’Outaouais avec 1,7 médecin par 1000 habitants.

Le Panorama des régions du Québec indique également que l’Outaouais compte moins de 13 professionnels de la santé par 1000 habitants, alors que la moyenne provinciale est d’un peu plus de 16,1.