Un texte de Miguel Lachance

Plusieurs scientifiques et professionnels de l’industrie minière partageront jeudi et vendredi leur expertise sur des sujets comme le traitement des eaux, la restauration des terrains et l’utilisation d’énergies vertes.

La mairesse de Cobalt, Tina Sartoretto, explique qu’il ne s’agit pas d’un événement de marketing ou de vente : C’est une conférence où les gens qui sont intéressés par les activités minières faites de façon responsable [...] pourront discuter.

Tina Sartoretta, la mairesse de Cobalt, est une des organisatrices de la conférence. Photo : Radio-Canada

Nous pensions être original en parlant de “Green Mining”, mais nous nous sommes rendu compte que l’expression était utilisée depuis au moins dix ans , raconte Mme Sartoretto, qui ajoute que cela a cependant facilité la recherche de conférenciers.

Elle mentionne entre autres la présence de chercheurs de l’Université Laurentienne de Sudbury qui présenteront des innovations qui permettraient de diminuer les effets négatifs de l’exploration minière.

Des représentants de plusieurs compagnies minières, du Conseil canadien de l’innovation minière et de Ressources naturelles Canada participeront également à des panels.

Quand on pense qu’une petite municipalité comme Cobalt a pu aller chercher des panélistes très renommés, je suis pas mal fière de nos efforts. Tina Sartoretto, mairesse de Cobalt

L’organisatrice souligne également la présence d’Anthony Vaccaro, l’éditeur de l’hebdomadaire The Northern Miner.

La publication spécialisée, aujourd’hui basée à Toronto, a été fondée à Cobalt en 1915.