Un texte de Charles Beaudoin

Le conseil des commissaires a adopté la résolution à l'unanimité, mardi, lors d'une assemblée qui avait été préalablement ajournée. Les commissaires avaient jusqu'au 14 septembre pour présenter leurs demandes au Ministère. La demande d'agrandissement de l'école Jean-XXIII avait été remplacée par une demande de constuction neuve en février dernier, « ce qui ne respectait plus les délais ».

Le projet de l'agrandissement de l'école Jean-XXIII avait été confirmé, mais les études supplémentaires d'augmentation de clientèle démontre qu'on a vraiment besoin d'une école primaire , rappelle Gilles Normand, président de la CSRS.

Selon ses plus récentes données, la CSRS s'attend à une augmentation de 570 élèves d'âge primaire au cours des cinq prochaines années et de 1602 élèves d'âge secondaire dans un horizon de 10 ans, ce qui ne comprend pas les projets de construction domiciliaire et l'ajout de clientèle immigrante. Les élèves issus de l'immigration représentent 24 % des élèves des écoles primaires et secondaires de la CSRS et proviennent de 80 nationalités.

Sherbrooke est vraiment une ville attrayante pour plusieurs raisons et on est la troisième terre d'accueil en immigration au Québec. En additionnant tout cela, ça fait que notre population étudiante augmente chaque année de l'équivalent d'une école primaire. On est rendu à demander une nouvelle école secondaire justement pour combler les besoins au cours des prochaines années , mentionne Gilles Normand.

L'emplacement de la future école secondaire reste toutefois à être déterminé tandis que l'école « D », qui devrait comporter 14 classes, serait située aux côtés de l'École internationale du Phare. La CSRS espère obtenir l'aval du MEES en juin prochain, puisque les impacts ne tarderont pas à se faire sentir chez les élèves.

Au secondaire, les premiers impacts qu'on a vus cette année, c'est que, tant au Triolet qu'à Mitchel-Montcalm, des élèves qui venaient d'autres secteurs de la ville ont été refusés alors qu'habituellement on était capable de les accepter , mentionne Carl Mercier, directeur général adjoint à l'administration de la CSRS.

Quand on parle des écoles primaires, la première chose qui se passe, c'est qu'on est obligés d'occuper d'autres locaux qui sont habituellement destinés à la musique, à l'informatique ou autres... On sacrifie ces classes-là pour y mettre des élèves, ce qui nous amène ensuite à transférer des élèves d'une école à l'autre , ajoute-t-il.

Outre la construction de l'école « D » et d'une nouvelle école secondaire, la CSRS souhaite également les agrandissements des écoles primaires Jardins-des-Lacs (Saint-Denis-de-Brompton), Sylvestre et des Avenues (Sherbrooke). Elle compte également revoir l'ensemble de l'utilisation de son parc immobilier au cours des prochains mois dans le cadre d'un projet de réaménagement de d'agrandissement du Centre 24-Juin, un investissement estimé à 67 millions de dollars.

Pour le moment, la CSRS bénéficie d'une subvention de 2 millions de dollars pour réaliser une étude d'opportunité.

Ce projet-là, c'est du jamais vu à la Commission scolaire, soutient Carl Mercier. C'est l'occasion de réfléchir à l'utilisation de l'ensemble des 70 bâtiments à la CSRS et il faut réfléchir cet investissement pour que, si jamais il y a des impacts, on puisse l'utiliser comme levier et régler le plus de problèmes possibles en terme d'espace.

Il faut se donner la flexibilité d'avoir des locaux qui vont nous permettre de répondre aux besoins d'aujourdhui, mais aussi ceux du futur dans des professions que l'on ne connaît peut-être même pas aujourd'hui , laisse entendre de son côté le président de la CSRS, Gilles Normand.

Les commissaires ont par ailleurs adopté une résolution demandant à nouveau un terrain synthétique et une piste d'entraînement à l'École internationale du Phare, une requête qui a été refusée l'an dernier.