Un texte de Marie-Pier Bouchard

L’année scolaire ne fait que commencer et, déjà, tous ceux qui se sont inscrits comme clients à la Clinique universitaire de services psychologiques de l’UQTR ont été pris en charge.

On s’attend à manquer de clients d'ici la fin de l'année pour remplacer ceux qui quitteront la clinique après quelques consultations.

Si la clinique n’arrive pas à remplir sa liste de clients au cours des prochaines semaines, la formation de certains étudiants pourrait entre autres s’étirer.

Ça peut être inquiétant aussi au niveau de la clientèle à laquelle je peux avoir accès , ajoute Myriam Côté, doctorante en psychologie qui entame sa première année de stage.