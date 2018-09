L’un de ces candidats est le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, dont l’équipe redouble d’ardeur pour l’aider à conserver cette circonscription où l’on prévoit une chaude lutte le soir du 1er octobre.

Notre journaliste Jérôme Labbé, qui suit la caravane péquiste, rendra compte des échanges tout au long du débat :

Vincent Marissal, ex-journaliste et candidat de Québec solidaire, Sonya Cormier, candidate de la Coalition avenir Québec issue du milieu communautaire, et Agata La Rosa, candidate et présidente régionale de l’est de Montréal pour le Parti libéral du Québec, sont les principaux adversaires de M. Lisée dans cette circonscription.