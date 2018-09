Un texte de Piel Côté

Le 10 septembre 2017, trois employés avaient été blessés lors d'un coup de terrain qui avait déplacé 250 tonnes de roche.

Dans son rapport d'enquête, la CNESST mentionne que la planification des travaux pour le contrôle du terrain était déficiente.

La CNESST n'a cependant émis aucun constat d'infraction, donc aucune amende, une conclusion qui a surpris le représentant syndical pour les Métallos en Abitibi-Témiscamingue, Harold Arsenault.

Normalement, la CNESST arrive avec des conclusions et des solutions, mais là, ils disent que la compagnie a mal fait son travail, disons le comme ça, mais c'est tout. On trouve qu'il manque un bout là-dedans , déplore-t-il.

Il y a des gens qui ne pourront plus jamais retourner travailler sous terre. Harold Arsenault, représentant syndical pour les Métallos en Abitibi-Témiscamingue

Normalement, si au moins la CNESST n'apporte pas de solutions, l'organisme devrait au moins leur taper sur les doigts un peu plus fort, pour leur dire de plus faire attention la prochaine fois , poursuit-il.

L'année 2018 a été marquée par l'arrivée d'une nouvelle haute direction à la mine Westwood. Depuis sa nomination, le nouveau directeur général, Martial Tremblay, a souvent dit qu'il voulait améliorer le bilan en santé et sécurité.

Pour l'instant, M. Arsenault constate encore beaucoup d'inertie en matière de santé et sécurité.