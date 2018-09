Le maire sortant d'Ottawa, Jim Watson (à gauche), la ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario Lisa MacLeod (au centre) et la ministre de la Formation et des Collèges et Universités, Merrilee Fullerton (à droite), ont annoncé que deux organismes d'Ottawa vont désormais offrir le programme SNAP pour aider les jeunes à risque. Photo : Radio-Canada