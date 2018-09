Selon le coup de sonde réalisé du 5 au 10 septembre auprès de 1000 citoyens, un électeur sur quatre attend les débats des chefs pour arrêter son choix.

Pour Pierre-Thomas Choquette, directeur chez H+K Stratégies, le sondage démontre que le public sera nombreux et « captif » lors des débats télévisés.

La première confrontation entre Philippe Couillard, Jean-François Lisée, François Legault et Manon Massée est prévue ce jeudi, à 20 h, sur les ondes de ICI Radio-Canada.

Selon ce même sondage, 20 % des répondants prendront leur décision le jour du vote, sans égard aux débats, « Les partis et leurs candidats devront travailler fort jusqu’à la toute fin de la campagne », souligne M. Choquette.

Pierre-Thomas Choquette de la firme H+K Stratégies Photo : Radio-Canada

Des femmes à convaincre

L’indécision est davantage présente chez l’électorat féminin. Une femme sur trois attend le débat des chefs pour sceller son choix comparativement à un homme sur quatre, et une femme sur quatre attendra le jour du vote, alors que 15 % des hommes feront de même.

Pour M. Choquette, il s'agit d'un indicateur qui devrait influencer le reste de la campagne électorale et les stratégies lors des débats. « Les chefs, les partis, les candidats doivent convaincre une majorité de femmes. »

Les jeunes volatiles

La catégorie des 25-34 ans est la plus indécise, où un électeur sur trois ne sait pas pour qui il entend donner son vote.

Plus simplement, il faudra convaincre les jeunes d'exercer leur devoir de citoyens.

Les 18-34 ans sont neuf fois plus nombreux (15 %) à affirmer qu'ils n'iront pas voter que les 65 ans et plus (1 %).