« Les feux de forêt ne font pas la différence entre les terrains municipaux, les réserves et les terres de la Couronne, et les programmes conçus pour prévenir ces incendies ne devraient pas en faire non plus », dit le ministre provincial des Forêts, Doug Donaldson.

Le ministre considère que, jusqu'ici, la prévention des incendies n'était pas suffisamment prise au sérieux à Victoria. « [Ce programme] marque une rupture avec la manière dont les gouvernements précédents ont soutenu les municipalités et les Premières Nations pour réduire les risques associés aux feux de forêt », soutient-il.

Auparavant, les communautés devaient payer une partie des dépenses associées à leurs mesures de prévention, ce qui ne sera plus obligatoire avec la nouvelle approche. De plus, Victoria a élargi la liste des activités admissibles pour recevoir du financement. Celle-ci comprend, entre autres, les projets de sensibilisation, de formation et l’établissement de plans d’urgence.

L’investissement de 50 millions de dollars sur trois ans avait déjà été annoncé dans le budget 2018 du gouvernement néo-démocrate, mais les détails du programme ont été dévoilés cette semaine lors du congrès de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique.

Le record de superficie ravagée par les feux de forêt établi en 2017 a été battu cet été quand plus de 13 000 kilomètres carrés ont brûlé. La situation a obligé la province à déclarer l’état d’urgence pour une deuxième année de suite.