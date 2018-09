L’angélique des bois (Angelica sylvestris) a fait son apparition dans la province il y a une vingtaine d’années, mais ce n’est que récemment qu’elle a commencé à se propager à travers l’île.

La plante coiffée d’un bouquet de fleurs blanches peut atteindre jusqu’à deux mètres de haut. Elle ressemble beaucoup à la dentelle de la Reine Anne, ou carotte sauvage.

Où elle s’installe, cette plante supplante les autres espèces végétales et s’accapare de larges territoires, dit Rosemary Curley, une biologiste à la retraite qui est bénévole au Conseil des espèces envahissantes de l’Île-du-Prince-Édouard.

L'angélique des bois peut atteindre jusqu'à deux mètres de hauteur. Photo : Getty Images/aleroy4

Mme Curley avertit que l’angélique des bois peut provoquer une allergie cutanée, qui se manifestera par des rougeurs et des démangeaisons. Elle recommande de protéger sa peau si on veut s’en débarrasser, et de bien en arracher les racines pour éviter de la voir réapparaître.

L’angélique des bois est une plante originaire d’Europe, mais que l’on retrouve maintenant partout dans les Maritimes. À l’Île-du-Prince-Édouard, elle est surtout présente dans le comté de Kings, mais commence à apparaître dans le comté de Queens.

S’il est difficile de savoir comment elle est arrivée sur l’île, Mme Curley avance que c’est le transport routier qui a mené à sa propagation, puisqu’elle est déjà abondante au Nouveau-Brunswick. Ses graines peuvent être facilement dispersées par la machinerie agricole ou les déneigeuses.