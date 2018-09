Texte et vidéo de Denis Chamberland

Habituellement, les murales de Michel Saint-Hilaire sont beaucoup plus grandes, plus complexes et plus élaborées.

Aujourd’hui, on a créé quelque chose qui est bien plus simple et beaucoup plus petit, juste pour démontrer que c’est comme ça que les murales sont créées. Ça prend du temps, comme vous voyez. Michel Saint-Hilaire, artiste peintre

Murale de l'artiste peintre Michel Saint-Hilaire, rue Sherbrook, à Winnipeg Photo : Michel Saint-Hilaire

La plupart du temps, ce sont les clients qui dictent le thème des murales que peint Michel Saint-Hilaire.

Quand les gens m’embauchent, c’est pour créer quelque chose qu’ils veulent vendre ou qui porte sur la communauté. Michel Saint-Hilaire, artiste peintre

En de rares occasions, certains clients vont tout de même lui laisser carte blanche.

Murale de l'artiste peintre Michel Saint-Hilaire, 70 rue Sherbrook à Winnipeg Photo : Michel Saint-Hilaire

Ce qui caractérise les œuvres de Michel Saint-Hilaire, ce sont les perspectives qu’il crée à partir de lignes qu’il incorpore aux différents thèmes qu’il aborde.

Michel Saint-Hilaire devant « La vie en rose », murale réalisée pour Performance éclair de l'Atelier culturel de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Ce sont ses plus récentes créations qui ont influencé Michel Saint-Hilaire dans la réalisation de la murale intitulée La vie en rose.

Toile de l'artiste peintre Michel Saint-Hilaire, de Winnipeg Photo : Michel Saint-Hilaire

Ce sont des peintures qui démontrent l’atmosphère, un peu comme des avions, des champs, les lignes. C'est quelque chose qui semble être, pour toujours, cet infini. Michel Saint-Hilaire, artiste peintre

Toile de l'artiste peintre Michel Saint-Hilaire de Winnipeg Photo : Michel Saint-Hilaire

La différence entre peindre une murale et une toile en studio, c’est le temps, explique Michel Saint-Hilaire.

Tu es seul avec ton œuvre et c’est comme si tu as tout le temps au monde.

Toile de l'artiste peintre Michel Saint-Hilaire de Winnipeg Photo : Michel Saint-Hilaire

Lorsqu’il travaille sur une surface extérieure, il y a les bruits ambiants et les gens viennent souvent lui parler ou lui poser des questions sur ce qu’il fait.

De plus, la surface des murales est plus grande et requiert l’usage d’échafaudages ou d’un ascenseur hydraulique.

Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire rapidement comme sur une toile. Michel Saint-Hilaire, artiste peintre

Toile de l'artiste peintre Michel Saint-Hilaire de Winnipeg Photo : Michel Saint-Hilaire

Avant de créer une murale, ajoute Michel Saint-Hilaire, il faut penser à son emplacement et au choix des couleurs. Une murale vue surtout par des automobilistes, contrairement à une oeuvre qui sera vue surtout par des piétons, aura moins de détails ou des détails plus gros.