Seulement depuis samedi, cinq accidents du genre ont été signalés. Le plus récent, lundi soir dans l’arrondissement de Saint-Laurent, a causé la mort d’une octogénaire.

L’année 2018 suit la tendance récente, selon les chiffres fournis par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). À ce moment-ci de l’année, il y avait eu sept collisions de ce type en 2015, huit en 2016 et onze en 2017.

Pour le commandant André Durocher, du SPVM, la distraction causée par les téléphones cellulaires en est la principale cause.