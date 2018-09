La ville est responsable de 220 stationnements réservés aux personnes handicapées sur son territoire et ceux-ci ont tous été refaits. Ils sont désormais plus larges et sont bordés de lignes jaunes qui donnent plus d'espace de dégagement pour l'utilisation de rampes pour l'embarquement et le débarquement des fauteuils roulants.

Des affiches très visibles ont aussi été installées où on peut lire le slogan de la campagne: Vous voulez ma place? Prenez aussi mon handicap.

Les gens qui essaient de stationner dans les lignes jaunes, ça cause beaucoup de problèmes parce que la rampe n’est pas accessible. Alors on va ailleurs , raconte Josée Tremblay qui se déplace en fauteuil roulant.

Pour les contrevenants, l'amende passe de 100 $ à 200 $. Photo : Radio-Canada

Et pour les automobilistes réticents, la facture sera plus importante. L'amende passe de 100 $ à 200 $ ce qui avec les frais, représente un montant de 312 $.

Tous les policiers sont mis à l’oeuvre dans ce dossier. On leur demande d’être très présent, de faire beaucoup d’observation au niveau du territoire durant toute la durée de la campagne qui va durer du 10 au 28 septembre , explique Bruno Cormier, responsable des communications à la police de Saguenay.

Depuis le début de l'année, 630 constats d'infraction pour stationnement illégal dans une zone pour personnes handicapées ont été émis, soit 130 de plus que pour toute l'année 2017.