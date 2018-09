Ce département était financé par la Ville et avait pour mandat d'attirer et d'accueillir les immigrants investisseurs.

Depuis deux ans, 11 familles étaient venues enrichir la région.

Son directeur et unique employé, Sereyrath Srin, a appris l'abolition du Service jeudi dernier. Il se dit attristé, d'autant plus que selon lui, plusieurs immigrants étant en démarche pour venir s'installer dans la région.

Je suis triste parce que c’est un service qui fonctionnait très bien et même que c’était un modèle pour beaucoup de municipalités au Québec. En plus, il y avait même une organisation qui voulait amener un gros congrès sur l’immigration d’affaires ici à Saguenay parce qu’il voyait qu’on avait un service d’immigration d’affaires qui était un modèle. Là il n’y en aurait pas non plus , explique-t-il.

De son côté, la mairesse de Saguenay se veut rassurante et attribue l'abolition de ce service à une restructuration au sein de la municipalité.

C’est tout simplement que ça été regroupé parce qu’au niveau de la charge de travail, d’allouer une personne, un département uniquement pour ça, ce n’était pas quelque chose qui était une valeur ajoutée. De toute façon, le service faisait déjà affaire avec le département de Claudia Fortin qui est l’ancien CLD finalement. Puisqu’en matière d’accompagnement, de développement d’entreprises, les ressources sont là , mentionne Josée Néron.