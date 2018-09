Parmi les propositions qui seront débattues dans les prochains jours figure une résolution de la Ville de Vancouver pour s’attaquer à la hausse des impôts fonciers des petites entreprises quand l’évaluation de la valeur d’un terrain augmente en raison de nouveaux projets de construction.

Il y a de petits restaurants qui paient 200 000 $ en impôts fonciers, ce qui est assez, et soudainement, cela passe à 800 000 $. Tout ça à cause d’un bâtiment qui n’a pas encore été construit. Richard Stewart, maire de Coquitlam

L’UBCM a également annoncé lundi que les municipalités souhaitent collaborer avec la province pour collecter et publier des données sur la vente de propriétés afin de s’attaquer à l’évasion fiscale dans le marché immobilier.

« En ce moment, il y a beaucoup de sociétés-écrans, de compagnies à numéro et de fiducies qui réussissent à se camoufler dans le marché immobilier, soutient la mairesse de Chilliwack, Sharon Gaetz. Nous croyons que des données sur la propriété des résidences nous aideraient vraiment à établir nos politiques. »

L’UBCM adressera une requête à Victoria sur ce point à la suite du congrès de Whistler.

Le gouvernement provincial affirme que l'établissement d’un registre des compagnies à numéro fait partie de ses projets, mais les détails à ce sujet ne seront pas connus avec la prochaine session parlementaire.

Pendant la première journée du congrès, les délégués ont également réfléchi aux stratégies envisageables pour augmenter l’offre de logements dans leurs municipalités. La directrice de l’Association des logements à but non lucratif de la Colombie-Britannique, Jill Atkey, a souligné l’étendue des problèmes d’abordabilité.

« Quand on prend en compte le revenu, il y a des communautés pour qui ce problème est encore plus important qu’à Vancouver, dit-elle. Les dépenses de loyer excessives sont devenues la norme dans notre province. »

Ce graphique présenté lors du congrès par l'Association des logements à but non lucratif de la Colombie-Britannique illustre la proportion de locataires qui dépensent plus de 50 % de leur revenu pour se loger. Six des dix municipalités où cette situation est la plus commune se trouvent à l'extérieur du Grand Vancouver. Photo : Radio-Canada/Justin McElroy