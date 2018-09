Un texte de Marc-Antoine Ménard

À un journaliste qui l’interrogeait sur la promesse du chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, d’entamer des négociations avec le fédéral pour exercer plus de contrôle sur les catégories d’immigration qui ne sont pas de compétence provinciale, particulièrement les réunifications familiales, M. Trudeau a d’abord répondu qu’il avait toujours travaillé avec les provinces « pour répondre à leurs priorités ».

Il a toutefois ajouté qu’il restait « en faveur fortement de l’immigration comme source de croissance économique ».