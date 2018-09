La ministre Lisa MacLeod a présenté mardi, à Ottawa, un document intitulé Lois sur le cannabis : mise à jour de la politique et du comité de gouvernance.

Le document révèle que le Service de police d'Ottawa (SPO) a déjà formé 24 experts en reconnaissance de drogues et 246 agents pour faire passer le test de sobriété sur le terrain.

Au terme de la formation, les policiers sont en mesure d’identifier les différentes formes de cannabis et leurs quantités légales, de déterminer les infractions criminelles et de faire la distinction entre l'usage récréatif ou médical de la substance.

Parmi les défis qui attendent les policiers du SPO, on retrouve la hausse du nombre d’appels concernant le cannabis, on retrouve la lutte contre les nouveaux produits sur le marché, les saisies et la répression dans les dispensaires de cannabis illégaux.

L’objectif de la police d’Ottawa est de former tous ses agents sur le terrain pour administrer le test de sobriété et former 50 agents en reconnaissance de drogue. Nous sommes à mi-chemin. Charles Bordeleau, chef du Service de police d'Ottawa

Le gouvernement fédéral a laissé beaucoup de latitude aux provinces et aux municipalités dans l’élaboration de leur cadre législatif entourant la possession et la consommation de cannabis.

Les différents corps policiers au pays doivent donc trouver leurs propres façons de mettre leurs effectifs au fait des réglementations spécifiques aux juridictions qu’elles desservent.

Selon la ministre MacLeod, la police d’Ottawa est sur la bonne voie pour faire face à l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis dit-elle. La majorité du financement reçu de la province sert à la formation des agents des municipalités de l’Ontario, soit 40 millions $ au cours des deux dernières années.

La formation continue et les modifications législatives à venir vont représenter une grande partie des coûts futurs liés à la légalisation du cannabis, peut-on lire dans le document.

Avec les informations d'Audrey Roy