Un texte de Jonathan Jobin

Dans le gymnase où ils ont passé le plus clair de leur temps au cours des dernières semaines, les combattants de Gatineau s'entraînent sérieusement, mais l'ambiance est bon enfant. Il faut dire que Zackery Powell, Isaac Blais, Guillaume Poulin et Julien Leblanc se connaissent depuis longtemps.

Ils s'entraînent tous au club Arts martiaux et Kung-Fu Patenaude où les photos d'athlètes et les ceintures de champions décorent les murs.

C'est vraiment quelque chose de spécial. L'Outaouais est en train de percer dans le domaine. Il y a Dave Leduc, qui est champion de Lethwei au Myanmar. Nous serons cinq gars d'ici qui seront sur la carte professionnelle [à Québec] , dit Zackery Powell, impressionné. Brad Sullivan et lui vont s'affronter chez les 155 livres.

En tout, trois combattants de l'Outaouais en seront à leur première expérience chez les professionnels. Tout le monde a travaillé fort ensemble. On s'aide les uns et les autres , poursuit Guillaume Poulin, qui combat chez les 170 livres.