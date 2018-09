Un texte de Frédéric Pepin

Un cas rapporté c’est toujours un cas de trop. Notre objectif c’est d’offrir les outils nécessaires aux étudiants pour prévenir les agressions. Shawn Chorney, vice-président du recrutement et des services aux Autochtones et aux étudiants du collège Canadore

Le collège a lancé une campagne pour rappeler l'importance du consentement. Par ailleurs, lors des premiers jours de classe, des équipes ont été envoyées dans les locaux pour rencontrer les élèves pour parler du consentement et de saines pratiques sexuelles.

Selon les documents officiels du collège, le risque qu'une agression sexuelle survienne auprès d'un étudiant au niveau collégial ou universitaire est plus grand en début d'année. L'arrivée de nouveaux étudiants et l'effervescence de la rentrée sont parmi les facteurs qui rendent ces agressions plus fréquentes.

l'Université de Nipissing à North Bay, qui est située sur le même campus que le collège Canadore, participe aussi aux initiatives pour améliorer la sécurité sur le campus.

Lors de la rentrée et lors des activités de début de session, nous les aidons à comprendre que le consentement est la clef , explique Sarah McGowan, porte-parole de l'Association étudiante de l'Université de Nipissing à North Bay.

Nous pensons que tous les étudiants doivent être éduqués le plus tôt possible quand ils fréquentent notre université et qu’ils soient au courant des outils disponibles pour les aider , ajoute Mme McGowan.

L’université a embauché en 2017 un coordonnateur responsable du déploiement des outils pour prévenir les agressions, mais aussi pour venir en aide aux victimes. Ce coordonnateur collabore aux initiatives de l’Association étudiante.