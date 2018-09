Avec les informations de Tanya Neveu

Cette offre, de 4000 $ par école, a été déposée par une compagnie située à Toronto.

L'entreprise souhaiterait, entre autres, y faire pousser du cannabis.

Le directeur des ressources matérielles, Joël Fleury, estime qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, puisque les coûts de maintenance des écoles étaient très élevés.

Ce qu'on a de comptabilisé, ce sont les coûts d'énergie pour maintenir un chauffage minimum dans les deux écoles. On parle de 10 000 $ environ par école. [S'il n'y avait] aucune offre d'achat pour cet automne, on avait déjà commencé à regarder la possibilité de faire un devis de démolition et établir un budget pour voir combien ça pouvait nous coûter , explique-t-il.

Les deux écoles situées dans l'Est témiscamien étaient en vente depuis octobre 2015.

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue n'a reçu qu'une seule offre d'achat.